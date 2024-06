Elimina jueza un elemento de la acusación contra Trump

The New York Times | Alto Lee Adams Sr. U.S. Courthouse en Fort Pierce, Florida, donde la jueza Aileen Cannon supervisa los procedimientos previos al juicio en el caso de los documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Un juez federal redujo ligeramente este lunes el caso de documentos clasificados contra el ex presidente Donald J. Trump, diciendo que los fiscales no pueden acusarlo sobre la base de un episodio en el que se dice que mostró un mapa militar altamente sensible a un asesor político meses después de dejar el cargo. La decisión de la juez, Aileen M. Cannon, fue más un golpe a los fiscales que trabajan para el abogado especial, Jack Smith, que llevó el caso que un golpe importante a las acusaciones contra el Sr. Trump. Aunque la juez Cannon técnicamente eliminó el incidente de la acusación de 53 páginas, los fiscales todavía pueden ser capaces de presentar pruebas de ello al jurado si el caso finalmente va a juicio. El incidente que el juez Cannon eliminó tuvo lugar en agosto o septiembre de 2021 en una reunión en el campo de golf del Sr. Trump en Bedminster, Nueva Jersey. Durante la reunión, según los fiscales, el Sr. Trump mostró un mapa clasificado relacionado con una operación militar en curso a una representante de su comité de acción política, que se cree que era Susie Wiles, que ahora es una de las principales asesoras de la campaña del Sr. Trump. Según los fiscales, mientras mostraba el mapa, Trump le dijo a Wiles que la campaña militar no iba bien. La acusación señaló que ella no tenía una autorización de seguridad en ese momento o "ninguna necesidad de saber" acerca de la información clasificada relativa a la campaña. El episodio sobre el mapa, aunque indicativo del manejo poco riguroso del material clasificado por parte de Trump, no era central en las acusaciones formales del caso. Éstas se centran en su retirada de la Casa Blanca de casi tres docenas de documentos que contenían secretos sensibles de seguridad nacional y sus repetidos esfuerzos por impedir que el Gobierno los recuperara de Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Florida. Aunque la juez Cannon eliminó el incidente del mapa de la acusación, dejó intacta una acusación similar que habría ocurrido unos meses antes en la propiedad de Trump en Bedminster. En ese episodio, los fiscales dicen que el ex presidente mostró un plan de batalla clasificado a un grupo de personas que habían acudido a entrevistarle para unas memorias que estaba escribiendo su ex jefe de gabinete, Mark Meadows. "Como presidente, podría haberlo desclasificado", dijo Trump sobre el plan de batalla, según una grabación suya de ese día. "Ahora no puedo. Pero esto sigue siendo un secreto". Es probable que el juez Cannon permitiera que esa alegación siguiera formando parte de la acusación porque los fiscales finalmente acusaron a Trump de retener ilegalmente el plan clasificado. Sin embargo, los abogados de Trump habían impugnado la inclusión del mapa como parte de un ataque más amplio contra la acusación, diciendo que era ajeno e irrelevante. Argumentaron que nunca debería haber aparecido como parte de los cargos porque el Sr. Trump no ha sido acusado formalmente de transmitir indebidamente material clasificado a otras personas, sólo de retenerlo ilegalmente después de dejar la Casa Blanca. En su fallo, la juez Cannon denegó la petición de los abogados de desestimar totalmente los cargos. Pero señaló que los fiscales asumieron una responsabilidad adicional al optar por acusar al Sr. Trump en el caso con lo que se conoce como una "acusación oral", que describe los acontecimientos en un lenguaje evocador en lugar de limitarse a enumerar secas violaciones de la ley. Dijo que estaba de acuerdo con los abogados del Sr. Trump, que habían argumentado que gran parte del lenguaje en la acusación - incluyendo el episodio sobre el mapa - era "legalmente innecesario" y que los riesgos "pueden derivarse de la decisión de un fiscal de incluir en un documento de acusación una extensa narración de su visión de los hechos". El juez Cannon añadió que "no era apropiado" incluir la historia sobre el mapa en el escrito de acusación dado que uno de los principales ayudantes del Sr. Smith había admitido en una vista celebrada el mes pasado que no estaba directamente relacionada con los cargos a los que se enfrenta el Sr. Trump. Durante la audiencia, en el Tribunal Federal de Distrito en Fort Pierce, Florida, el diputado, Jay I. Bratt, dijo al juez Cannon que los fiscales habían incluido el incidente no como comportamiento acusado, sino más bien como una indicación de la propensión del ex presidente para el manejo imprudente de material clasificado. El Sr. Bratt dijo que la prueba era admisible en virtud de lo que se conoce como Regla 404(b) del procedimiento penal federal, que permite a los fiscales informar al jurado sobre "malos actos" cometidos por un acusado que no forman parte directamente de los cargos de un caso. El juez Cannon se mostró escéptico durante la vista sobre el argumento del Sr. Bratt. "¿Normalmente incluye usted el 404(b) en las acusaciones?", preguntó. Cuando el Sr. Bratt dijo que había incluido pruebas similares en otras acusaciones, la juez Cannon replicó: "¿Es correcto?". La juez Cannon dejó abierta la posibilidad de que los fiscales presentaran al jurado en el juicio la historia del mapa. Pero primero tendrán que pedir su permiso para hacerlo, y los abogados del Sr. Trump pueden oponerse a la solicitud. Su decisión de suprimir el episodio fue la primera vez que ha reducido cualquiera de los cargos contra el Sr. Trump. A través de sus abogados, el ex presidente ha presentado un aluvión de ataques contra la acusación, y el juez Cannon ha dictaminado sobre tres de ellos hasta ahora, incluyendo éste, negándolos todos. PUBLICIDAD