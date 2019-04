Elige Chicago a su primer alcaldesa afroamericana en la historia

Mientras celebraba su victoria al convertirse en la primera mujer afroamericana elegida como alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot agradeció a la ciudad y a quienes abrieron el camino para su victoria, publicó CNN.

“Podemos ser extraños, pero en esta sala, en esta ciudad, todos somos vecinos”, le dijo a una multitud que aclamaba después de su victoria.

Lightfoot se enfrentó el martes a una segunda vuelta histórica contra Toni Preckwinkle, quien también es una mujer afroamericana.

“Ahora que se acabó, sé que trabajaremos juntos por la ciudad que ambas amamos”, dijo Lightfoot en la celebración de su campaña. “Hoy hiciste más que historia, creaste un movimiento para el cambio”.

Ella le dijo a sus seguidores que iban a rehacer Chicago, hogar de 2.7 millones de personas.

“Ahora vamos a dar los siguientes pasos juntos”, dijo. “Juntos podemos y finalmente pondremos los intereses de nuestra gente, toda nuestra gente, por encima de los intereses de unos pocos poderosos”.

Su rival se comprometió a seguir trabajando en temas importantes para ella.

“Este puede no ser el resultado que queríamos, pero aunque me decepcione, no estoy desanimada”, dijo Preckwinkle a sus partidarios después de llamar a Lightfoot para felicitarla.

El actual alcalde Rahm Emanuel no estaba en la competencia, ya que no buscaba un tercer mandato.

Lightfoot, de 56 años, exvicefiscal de Estados Unidos, se describe a sí misma como “una lesbiana negra orgullosa”. Cuando tome juramento, será la primera alcaldesa en la ciudad que se identifique como lesbiana.

“Esta noche, muchas niñas y niños nos miran. Nos están mirando. Y están viendo el comienzo de algo, bueno, un poco diferente”, dijo Lightfoot a la multitud el martes con una sonrisa irónica.

“Están viendo cómo renace una ciudad. Una ciudad en la que no importa de qué color seas”, continuó. “Donde no importa a quién amas, siempre y cuando ames con todo tu corazón”.