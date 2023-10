Elevada experiencia

Ciudad de México- Este inconmensurable destino puede ser abordado desde distintos ángulos y, uno de ellos, es atrapar sus panorámicas a vista de pájaro. Si algo abunda son los miradores que luchan por atraer la atención de los visitantes.

TODO UN CLÁSICO

Los observatorios siempre han sido parte del ADN de la ciudad y el Empire State Building, uno de los rascacielos más icónicos de la urbe y una de las principales atracciones de todo Estados Unidos, cuenta con alternativas para los amantes de las bellas vistas. Una experiencia para quienes deseen contemplar el amanecer, con una taza de café en mano es de Empire State Building Starbucks Reserve® Sunrise Experience y se puede realizar en el piso 86. Otro spot panorámico rediseñado está en el piso 102, ofrece una vista de 360 grados de la impresionante Nueva York.

www.empirestatebuilding.com

AL FILO DE LA EMOCIÓN

Edge es un espectacular mirador al aire libre que brilla, desde 2020, en el perfil de Manhattan a una altura de 345 metros. Esta oda de la ingeniería sobresale, en forma de flecha, desde el piso 100 del número 30 de Hudson Yards. Considerada como la plataforma de observación al aire libre más alta del hemisferio occidental, los visitantes pueden disfrutar de magnánimas postales de la urbe y del río Hudson. Para sumar emoción a la visita, el sitio cuenta con un impresionante suelo de cristal, paredes acristaladas en ángulo y escaleras exteriores desde las platas 100 a 101, en este piso se encuentra Peak un imprescindible restaurante, bar y cafetería.

www.edgenyc.com/en

CONMOVEDORA VISTA

El One World Trade Center es, con sus 541 metros, el edificio más alto del hemisferio occidental, y el One World Observatory es el punto más alto del rascacielos. Sus miradores panorámicos en 360 grados situados en las plantas 100, 101 y 102 impactan al visitante que hasta ahí llega con el fin de atrapar la urbe en varias imágenes y practicar turismo fotográfico. Para lograrlo no hay más que abordar un SkyPod, ascensor que viaja a la planta 102 en menos de 60 segundos. Durante el fugaz trayecto, diversas luces Led proyectan en la cabina una interesante recreación de la ciudad.

www.oneworldobservatory.com

MULTISENSORIAL Y MODERNO

Quien quiera subir a uno de los miradores más modernos y llamativos de NY debe visitar SUMMIT One Vanderbilt. Se ubica al lado de la icónica Grand Central Terminal y regala increíbles postales de la Ciudad que Nunca Duerme. La entrada al sitio da acceso al observatorio del rascacielos, ubicado entre los pisos 91 y 93. Dividido en varios niveles, que combinan terrazas al aire libre y estancias interiores, ofrece vistas espectaculares.

https://summitov.com/