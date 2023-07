Eleva Biden al director de la CIA y lo convierte en miembro del gabinete

Sarahbeth Maney / The New York Times | El cambio de estatus de William J. Burns, director de la CIA, es en gran parte simbólico y no se espera que aumente sus responsabilidades

Washington.- El presidente Biden elevó este viernes a William J. Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia, y ahora es miembro del gabinete, mencionando el trabajo que ha hecho la agencia "al proporcionar una buena inteligencia, con honestidad e integridad", sobre China, el conflicto de Rusia y Ucrania y las tecnologías emergentes. "Bill siempre me ha proporcionado un análisis claro y directo que le da prioridad a la seguridad de los estadounidenses, reflejando el papel integral que juega la CIA en nuestra toma de decisiones sobre seguridad nacional en estos momentos cruciales", dijo Biden en un comunicado. Burns, quien es un veterano diplomático con una carrera que abarca más de tres décadas, ha sido un personaje clave en los esfuerzos que ha hecho la administración para frenar la invasión de Rusia a Ucrania. Viajó a Moscú antes de la invasión y ha estado en Kyiv en varias ocasiones desde que empezó la guerra para conferenciar con dirigentes del país. El puesto del director de la CIA había sido a nivel de gabinete hasta el 2005, cuando se creó el puesto de director de inteligencia nacional después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. A partir de ese año, el director de inteligencia nacional, no el de la CIA, formó parte del gabinete. El ex presidente Donald J. Trump cambió eso en el 2017, colocando a los dos directores de inteligencia en su gabinete. Aunque Biden lo volvió a cambiar cuando asumió la presidencia en el 2021. Con la decisión de este viernes, ambos puestos forman nuevamente parte del gabinete. El nuevo estatus --- que es mayormente simbólico y no se espera que agregue nuevas responsabilidades a Burns --- es un impulso a la credibilidad de la agencia después de haber estado bajo una intensa crítica por las fallas de inteligencia antes de los ataques terroristas hace dos décadas. En su comunicado, Biden elogió el trabajo de la agencia y dijo que Burns, junto con Avril D. Haines, la actual directora de inteligencia nacional, han proporcionado información que le da al país "una ventaja estratégica crucial" en su política exterior. "Bajo su liderazgo, la CIA ha proporcionado una estrategia clara a largo plazo para los principales desafíos de seguridad nacional de nuestra nación", dijo Biden.