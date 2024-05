El TEPT ha aumentado entre los universitarios

The New York Times | El campus del Colby College en Waterville, Maine, en 2020.Crédito...Tristan Spinski para The New York Times

Los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático entre los estudiantes universitarios se duplicaron con creces entre 2017 y 2022, aumentando de forma más pronunciada cuando la pandemia de coronavirus cerró los campus y trastornó las vidas de los adultos jóvenes, según una nueva investigación publicada el jueves. La prevalencia del TEPT aumentó al 7,5% desde el 3,4% durante ese período, según los hallazgos. Los investigadores analizaron las respuestas de más de 390.000 participantes en el estudio Healthy Minds, una encuesta anual a través de Internet. "La magnitud de este aumento es realmente sorprendente", afirmó Yusen Zhai, autor principal del estudio y director de la clínica de asesoramiento comunitario de la Universidad de Alabama en Birmingham. En su clínica se había observado un aumento de los jóvenes con problemas tras sucesos traumáticos. Así que esperaba un aumento, pero no tan grande. El Dr. Zhai, profesor adjunto del Departamento de Estudios Humanos, atribuyó el aumento a "factores de estrés social más amplios" que afectan a los estudiantes universitarios, como los tiroteos en los campus, el malestar social y la pérdida repentina de seres queridos a causa del coronavirus. El TEPT es un trastorno de salud mental caracterizado por pensamientos intrusivos, escenas retrospectivas y una mayor sensibilidad a los recordatorios de un suceso, que continúan más de un mes después de que ocurra. Se trata de un trastorno relativamente frecuente: se calcula que un 5% de los adultos estadounidenses lo padecen en un año determinado, según la encuesta epidemiológica más reciente realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Según la encuesta, la prevalencia a lo largo de la vida es del 8% en las mujeres y del 4% en los hombres. La nueva investigación también detectó un fuerte aumento de la prevalencia de una afección similar, el trastorno por estrés agudo, que se diagnostica menos de un mes después de un traumatismo. Los diagnósticos aumentaron al 0,7% entre los estudiantes universitarios en 2022, frente al 0,2% de cinco años antes. El uso de los servicios de salud mental aumentó en todo el país durante la pandemia, ya que la teleterapia facilitó enormemente el acceso a los médicos. El tratamiento de los trastornos de ansiedad fue el que más aumentó, seguido del TEPT, el trastorno bipolar y la depresión, según los economistas que analizaron más de 1,5 millones de reclamaciones de seguros por visitas clínicas entre 2020 y 2022. El TEPT se introdujo como diagnóstico oficial en 1980, cuando quedó claro que las experiencias de combate habían dejado huella en muchos veteranos de Vietnam, lo que les dificultaba trabajar o participar en la vida familiar. En las décadas siguientes, la definición se revisó para abarcar una gama más amplia de lesiones, violencia y abusos, así como la exposición indirecta a acontecimientos traumáticos. Sin embargo, el diagnóstico sigue requiriendo la exposición a un trauma de Criterio A, definido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como "muerte, amenaza de muerte, lesión grave real o amenazada, o violencia sexual real o amenazada." No es infrecuente que los adultos jóvenes experimenten sucesos traumáticos. Un estudio realizado en 1996 entre los residentes de Detroit reveló que la exposición a sucesos traumáticos -como agresiones violentas, lesiones o muertes inesperadas- alcanzaba su punto álgido entre los 16 y los 20 años. A partir de los 20 años, disminuye drásticamente. Las investigaciones sugieren que menos de un tercio de las personas expuestas a sucesos traumáticos desarrollan TEPT. Shannon E. Cusack, investigadora académica que ha estudiado el TEPT en estudiantes universitarios, dijo que había división dentro del campo sobre si las profundas perturbaciones que los adultos jóvenes experimentaron durante la pandemia -pérdida abrupta de vivienda e ingresos, aislamiento social y miedo a las infecciones- equivalen a acontecimientos desencadenantes. "Provocan síntomas que concuerdan con el diagnóstico de TEPT", dijo el Dr. Cusack, psicólogo clínico y profesor adjunto de psiquiatría en la Virginia Commonwealth University. "¿No voy a tratarles porque su factor estresante no cuenta como trauma?". Los datos de prevalencia, dijo, apuntan a una necesidad acuciante de tratamiento del TEPT en los campus universitarios. Los tratamientos a corto plazo desarrollados para los veteranos, como la terapia de exposición prolongada y la terapia de procesamiento cognitivo, han demostrado su eficacia para controlar los síntomas del TEPT. Stephen P. Hinshaw, profesor de psicología de la Universidad de California en Berkeley, afirmó que los trastornos de la pandemia podrían haber dejado a los estudiantes universitarios emocionalmente agotados y con menos capacidad de recuperación cuando se enfrentan a acontecimientos traumáticos. "A mediados de este estudio, puede que haya habido legítimamente más traumas y muertes", dijo, y añadió que los encierros pueden haber causado más desesperación general entre los jóvenes. "Con el deterioro general de la salud mental, ¿es más difícil hacer frente a los estresores traumáticos si te expones a ellos?". Algunos cambios en el manual de diagnóstico pueden haber difuminado la línea entre el TEPT y trastornos como la depresión o la ansiedad, dijo el Dr. Hinshaw. 