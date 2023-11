El preocupante indulto ligado a los Kushner

The New York Times | Johnatan Braun y su esposa, flanquean al entonces presidente The New York Times | Braun tenía vínculos con la familia de Jared Kushner, yerno de Trump y exasesor principal de la Casa Blanca

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Washington.- Incluso en medio del revuelo por el uso libre que hizo el expresidente Donald Trump de sus poderes de indulto al final de su mandato, destacó una conmutación. Jonathan Braun, de Nueva York, había cumplido sólo dos años y medio de una sentencia de una década por dirigir una enorme red de mariguana cuando Trump, a las 0:51 de la mañana de su último día en el cargo, anunció que Braun sería liberado. En ese momento, el propio Departamento de Justicia de Trump y los reguladores federales, así como las autoridades del estado de Nueva York, todavía estaban detrás de Braun por su papel en un asunto completamente diferente: su trabajo como prestamista abusivo, haciendo lo que los jueces determinaron más tarde que eran préstamos fraudulentos y usureros, los que hacía a pequeñas empresas que necesitan efectivo. —La conmutación asestó un golpe sustancial a una ambiciosa investigación criminal dirigida por la oficina del fiscal federal del Departamento de Justicia en Manhattan cuyo objetivo era castigar a los miembros de la industria crediticia abusiva que dañaban a las pequeñas empresas. Braun y los fiscales estaban en negociaciones sobre un acuerdo de cooperación en el que lo dejarían salir de prisión a cambio de traicionar a los expertos de la industria y potencialmente incluso usar un micrófono. Pero la conmutación destruyó instantáneamente la influencia del gobierno sobre Braun. La investigación sobre la industria y la conducta de Braun sigue abierta, pero obstaculizada por la falta de información privilegiada. — La conmutación de la pena de Trump fue otro revés en una década y media de fracasos del Departamento de Justicia para monitorear el comportamiento de Braun y controlarlo. Después de declararse culpable de cargos de drogas en 2011, Braun acordó cooperar en una investigación en curso, lo que le permitió mantenerse al margen de prisión pero bajo supervisión durante nueve años, un período que utilizó para establecerse como un prestamista abusivo, lanzando amenazas violentas a quienes le debían dinero, según muestran documentos judiciales. – Al trabajar para asegurar su liberación, la familia de Braun utilizó una conexión con Charles Kushner, el padre de Jared Kushner, yerno de Trump y asesor principal de la Casa Blanca, para tratar de llevar el asunto ante Trump. En una entrevista telefónica, Braun dijo que no sabía cómo se produjo su conmutación. Dijo que la sentencia de 10 años que recibió por tráfico de mariguana era excesiva. Negó haber actuado mal como prestamista e insistió en que nunca había hablado con los fiscales sobre cooperar en la investigación criminal sobre préstamos abusivos. Dijo que nunca había conocido a Jared Kushner. Y dijo que una fotografía de abril de 2022 que lo muestra a él y a su esposa en un campo de golf con el expresidente no tuvo nada que ver con la conmutación, sino que fue un encuentro casual de tres minutos durante una visita a una propiedad de Trump en Florida. La conmutación de Braun pone de relieve lo que exfuncionarios de la administración dicen que fueron problemas importantes de Trump en la Casa Blanca, al considerar las solicitudes de indulto: la falta de una investigación rigurosa de las solicitudes y la marginación del Departamento de Justicia, que tradicionalmente ha seleccionado a los candidatos. La conmutación de Braun se concedió mediante un proceso menos estructurado en el que Kushner asumió un papel importante. Los investigadores del Departamento de Justicia de Manhattan involucrados en las negociaciones de cooperación con Braun nunca fueron consultados. Kushner se negó a hacer comentarios y su padre colgó cuando lo llamó un periodista, al igual que Jacob Braun, el padre de Jonathan Braun. La oficina del fiscal federal en Manhattan no respondió a mensajes en busca de comentarios. Un portavoz de Trump dijo que todas las solicitudes de indulto “pasaron por un riguroso proceso de investigación y revisión”, pero no abordó preguntas específicas sobre la conmutación de Braun. William Barr, un fiscal general de Trump que había dejado el cargo cuando se produjo la conmutación de Braun, dijo que cuando asumió el control del Departamento de Justicia descubrió que “se estaban otorgando indultos sin ninguna investigación por parte del departamento”. Barr añadió que les dijo a los asesores de Trump que al menos deberían enviar los nombres de los que están siendo considerados para que el departamento pudiera examinar minuciosamente sus registros. Arresto domiciliario En los días posteriores al arresto de Braun en 2010, los fiscales pidieron a un juez federal que lo mantuviera en prisión hasta que fuera juzgado. Los fiscales dijeron que Braun no podía ser disuadido y que era violento o estaba dispuesto a utilizar el espectro de la violencia contra quienes le debían dinero o podrían volverse contra él. Braun, dijeron los fiscales, tenía acceso a millones de dólares en efectivo imposible de rastrear y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no ir a prisión. El juez ordenó que Braun permaneciera detenido en espera de juicio. Después de casi un año y medio bajo custodia, Braun aceptó declararse culpable. Como parte del acuerdo de culpabilidad, comenzó a cooperar en secreto con las investigaciones del gobierno sobre otros narcotraficantes, en particular los de mayor perfil en el extranjero. A cambio, los fiscales acordaron liberar a Braun de la cárcel, ponerlo bajo arresto domiciliario y retrasar su sentencia por los cargos de drogas mientras investigaban nuevos casos con su ayuda. No está claro qué información proporcionó Braun a las autoridades o si condujo a condenas. A menudo, un cooperador puede permanecer libre durante unos meses proporcionando a los investigadores información útil. A veces, un tribunal pospone la sentencia durante uno o dos años mientras continúa la cooperación. Durante todo el proceso, las autoridades federales deben vigilar a los cooperadores para asegurarse de que no infrinjan la ley. Por razones que aún no se explican, la oficina del fiscal federal en Brooklyn le permitió a Braun vivir con relativa libertad durante casi la siguiente década, y pudo centrar su atención en una empresa plagada de dinero en efectivo y amenazas: otorgar préstamos a pequeñas empresas en dificultades. El negocio en el que entró Braun recibe muchos nombres: industria de anticipos de efectivo para comerciantes, préstamos abusivos o usura. Las pequeñas empresas, como restaurantes y contratistas, han enfrentado durante mucho tiempo un problema: necesitan efectivo a diario para comprar ingredientes y suministros y pagar a los empleados para que puedan operar mientras esperan los pagos de los clientes. Los bancos a menudo no les conceden préstamos, lo que brinda una oportunidad para que el negocio de anticipos de efectivo para comerciantes les ofrezca financiamiento en términos estrictos, a veces usureros, que incluyen altas tasas de interés y tarifas exorbitantes. Llega la sentencia Casi una década después de que fuera acusado por primera vez en el caso de drogas, los fiscales programaron su sentencia. A pesar de su cooperación con las investigaciones sobre drogas en curso, el juez lo condenó a 10 años de prisión. Braun intentó apelar, pero semanas antes de que estallara la pandemia a principios de 2020, se presentó en la penitenciaría federal de Otisville, Nueva York. En prisión, los problemas legales de Braun empeoraron. En junio de 2020, el fiscal general de Nueva York y la Comisión Federal de Comercio lo demandaron por su papel como prestamista abusivo. Al mismo tiempo, un detective del Departamento de Policía de Nueva York llamado Joseph Nicolosi, que fue asignado a trabajar como investigador para la oficina del fiscal federal en Manhattan, estaba tratando de construir un caso penal de amplio alcance centrado en prestamistas abusivos. La investigación enfrentó un gran desafío. A diferencia de muchos casos de fraude financiero, en los que el gobierno se basa en documentos para probar los cargos, los fiscales federales concluyeron que necesitaban algo más en este caso: un renegado para traicionar a los superiores. Así, en otoño de 2020, Nicolosi se reunió con Braun. Nicolosi había intentado previamente engañar a Braun cuando estaba libre, pero ahora Nicolosi, armado con una posible tarjeta para salir de la cárcel a cambio de cooperación, tenía influencia sobre Braun PUBLICIDAD