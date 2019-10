El plan era extraditar a Ovidio Guzmán a EU

Ciudad de México— Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, iba a ser extraditado a Estados Unidos en caso de haber sido detenido en operativo del Gobierno mexicano, reveló Kevin Sieff, jefe de Oficina del diario The Washington Post.

"Nos acabamos de enterar que el hijo de 'El Chapo' iba a ser extraditado a Estados Unidos antes de que fuera devuelto al cártel", dijo Sieff a través de su cuenta de Twitter.

"La reunión de esta mañana entre la DEA y el Gobierno mexicano va a ser muy divertida", agregó en referencia a la agencia antidrogas del Gobierno de Estados Unidos.

Ayer, elementos de seguridad admitieron haber llevado a cabo un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, pues no se consideró la magnitud de la reacción de los criminales.

Asimismo, las autoridades aseguraron que Guzmán no fue detenido formalmente ya que los cerca de 35 efectivos que participaron en el operativo solo contaban con una orden de aprehensión y no de cateo.

Durante las primeras horas, trascendió la supuesta detención de Guzmán, lo que desató en Culiacán una amplia ofensiva del Cártel de Sinaloa, quienes realizaron tiroteos, bloquearon avenidas, incendiaron vehículos, liberaron a reos y retuvieron a militares.

Derivado de estos actos, el Gobierno determinó "liberar" a Guzmán por el riesgo que implicaba para la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que la decisión fue tomada para procurar las vidas de los ciudadanos, ante una situación que se salió de control.

"No se puede apagar el fuego con el fuego, esta es la diferencia de esta estrategia con los que han hecho los anteriores gobiernos, nosotros no queremos muertos ,no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entender a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando convirtió al país en un cementerio", defendió el Mandatario.