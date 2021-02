El plan económico de Biden supera el obstáculo en el Senado

Associated Press / Joe Biden

The New York Times

Washington— Los demócratas del Senado maniobraron este jueves a través de una serie de enmiendas políticas que los republicanos querían añadir al paquete de alivio económico contra el virus cuando los legisladores presionaron con un plan presupuestal que incluye la propuesta económica del presidente Biden por 1.9 trillones de dólares.

En una sesión maratónica --- conocida como una copiosa votación para la cual se redactaron más de 800 enmiendas --- que se esperaba que se extendiera hasta las primeras horas de la mañana, los senadores de ambos partidos planearon votos de prueba para ese duelo de prioridades. En un Senado que está dividido por partes iguales, cualquier enmienda requiere el apoyo de la mayoría para aprobarla, y por lo tanto, varias no pudieron lograr un empate de 50-50.

Entre las propuestas republicanas que no tuvieron suficiente apoyo estuvieron las medidas para reducir el financiamiento a los estados como Nueva York, de acuerdo a una investigación sobre las muertes por coronavirus en los asilos, hasta prohibir el financiamiento para las escuelas que no reabren y tienen clases presenciales, una vez que los maestros sean vacunados, y bloquear fondos de las llamadas jurisdicciones santuario que no colaboran con las agencias federales.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington y presidenta del Comité de Educación, catalogó el esfuerzo para poner restricciones al envío de ayuda a las escuelas “simplemente como un show político”.

El proceso dejó el plan de Biden mayormente intacto mientras los demócratas siguieron adelante.

“No podemos repetir los errores del pasado”, comentó el senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York y líder de la mayoría. “NO podemos hacer tan poco”.

Entre las enmiendas que se aprobaron este jueves con el apoyo bipartidista --- por una votación de 99 a 1 --- fue una medida del senador Joe Manchin III, demócrata de West Virginia, y la senadora Susan Collins, republicana de Maine, es la de restringir los cheques por mil 400 dólares incluida en el plan de Biden para las personas que tienen altos ingresos. Los demócratas acordaron mayormente en limitar esos pagos a los estadounidenses con más ingresos.