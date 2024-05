El Pentágono abre una fábrica de munición para mantener el flujo de armas a Ucrania

The New York Times | Trabajadores ensamblando robots manejados por ordenador y máquinas de formación de flujo en una nueva fábrica de munición de artillería de General Dynamics en Mesquite, Texas.Crédito...Desiree Rios para The New York Times

En un almacén de la autopista Lyndon B. Johnson, en una zona industrial a las afueras de Dallas, se está poniendo en marcha el futuro de la producción de munición militar estadounidense. Aquí, en la primera gran fábrica de armas construida por el Pentágono desde que Rusia invadió Ucrania, trabajadores turcos con cascos naranjas están ocupados desembalando cajas de madera con el nombre Repkon, una empresa de defensa con sede en Estambul, y montando robots y tornos controlados por ordenador. La fábrica pronto producirá unos 30.000 proyectiles de acero al mes para los obuses de 155 milímetros que se han convertido en cruciales para el esfuerzo bélico de Kiev. Ucrania disparó entre 4.000 y 7.000 proyectiles de este tipo al día durante varios meses en 2023, según el secretario general de la OTAN, antes de que las luchas internas entre los republicanos de la Cámara de Representantes frenaran la financiación de nuevos envíos de armas del Pentágono. Los grandes envíos de munición de artillería estadounidense se reanudaron en abril después de que el Congreso aprobara un paquete de ayuda que incluía 61.000 millones de dólares para Ucrania. La brecha provocó una drástica escasez de municiones para Kiev, ya que las tropas ucranianas solo pudieron disparar una fracción de los proyectiles que les dispararon las fuerzas rusas. Para mantener abastecidos a los equipos de artillería ucranianos, el Pentágono fijó el año pasado un objetivo de producción de 100.000 proyectiles al mes para finales de 2025. Las fábricas de Scranton y Wilkes-Barre (Pensilvania) producen en conjunto unos 36.000 proyectiles al mes. La nueva planta de General Dynamics en Mesquite, Texas, fabricará 30.000 al mes una vez que alcance su plena capacidad. El objetivo de fabricar 100.000 al mes supone multiplicar casi por diez la producción de hace unos años. Se espera que una empresa de defensa con sede en Ohio llamada IMT cubra la diferencia. . Hace menos de un año, la zona circundante, aquí en el norte de Texas, no era más que un campo de tierra. Pero con millones de dólares del Congreso y la ayuda de Repkon, la empresa de defensa estadounidense General Dynamics pudo abrir la fábrica unos 10 meses después de poner la primera piedra. Mientras se completaba la primera línea de producción de proyectiles de 155 milímetros en las instalaciones de General Dynamics en Mesquite, Texas, los trabajadores ya estaban acondicionando una segunda línea en el mismo edificio.Crédito...Desiree Rios para The New York Times Contenedores de piezas a la espera de ser ensambladas en una fábrica que producirá 30.000 proyectiles de artillería al mes cuando finalice su construcción.Crédito...Desiree Rios para The New York Times "A pesar de todas nuestras idas y venidas con el gobierno, las resoluciones continuas y conseguir el último suplemento, la base industrial responde cuando se financia y se hace bien", dijo William A. LaPlante, máximo responsable de adquisiciones del Pentágono, en una entrevista con su homólogo del Ejército, Douglas R. Bush. Según LaPlante, Estados Unidos ha suministrado más de tres millones de proyectiles de 155 milímetros a Kiev desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. "Cuando el gobierno y la industria trabajan juntos y el Congreso nos da suficiente latitud, todavía podemos hacer grandes cosas en este país realmente rápido", agregó el Sr. Bush. Sin embargo, se desconoce si el aumento de la producción de munición de artillería bastará por sí solo para cambiar los resultados en el campo de batalla a favor de Ucrania. "El aumento constante de la producción de munición de artillería es significativo para las necesidades a largo plazo de EE.UU. y Ucrania", dijo Michael Kofman, experto en el ejército ruso y miembro senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, "pero incluso en el mejor de los casos, yo diría que esos objetivos de producción de finales de 2025 llegarán tarde en esta guerra, y es probable que la producción de artillería rusa siga siendo superior a la de EE.UU. y Europa combinadas en ese momento." "Digamos que dentro de un año y medio tanto Estados Unidos como Europa están fabricando, o comprando, más de un millón de proyectiles cada uno", añadió. "Eso sigue siendo probablemente menos de lo que Rusia va a producir este año". La fábrica de Mesquite constará de tres líneas de producción en diferentes edificios - uno de los cuales compartirá espacio con un centro de distribución de Frito-Lay que tenía un camión con la marca Cheetos aparcado fuera. Cuando las tres líneas estén terminadas, la mayoría de los trabajadores turcos se irán a casa. La mitad de la mano de obra estadounidense in situ procedía de otra planta de General Dynamics situada a unos 16 kilómetros al norte, en Garland, donde la empresa forja carcasas de acero para bombas aéreas. La fábrica de Mesquite añadirá unos 350 puestos de trabajo a la economía local cuando alcance su plena capacidad de producción el año que viene, según funcionarios de la empresa. En la primera fase de producción, barras de acero rectangulares de 18 pies se cortan en piezas de aproximadamente pie y medio de largo, cada una de las cuales se convertirá en un proyectil de artillería.Credit...Desiree Rios para The New York Times Los proyectiles de artillería fabricados en las primeras series de producción se reservan para probar y calibrar nuevos equipos antes de que la fábrica comience la producción a pleno rendimiento para el ejército estadounidense.Credit...Desiree Rios para The New York Times En las actuales fábricas militares de Pensilvania, que utilizan una combinación de tecnologías nuevas y casi centenarias para calentar y prensar palanquillas de acero y convertirlas en proyectiles cónicos, se tardan días en forjar los proyectiles. Pero la nueva planta de Mesquite fabrica los proyectiles mucho más rápido. El menor tiempo de entrega se debe al uso de algo llamado conformado por estirado: una máquina situada en el interior de un recinto del tamaño aproximado de un autobús urbano hace girar a gran velocidad una copa de acero de 130 libras al tiempo que la aprieta hasta convertirla en un cilindro largo y reluciente. A partir de ahí, los robots hacen gran parte del trabajo restante. Una serie de brazos robóticos idénticos de color naranja repartidos por toda la fábrica cogen las piezas metálicas de los proyectiles de una máquina y las colocan en pequeños carros automatizados que las conducen a la siguiente estación, donde otra pinza robótica que se desliza por una pista inicia la siguiente fase del proceso. La zona de trabajo de cada robot está vallada y sus aberturas están flanqueadas por una "puerta de aire", una franja de sensores que permite la entrada de carros similares a Roomba, pero que desconecta las máquinas si detecta a un humano. Los humanos son necesarios en algunos pasos para levantar cosas por el camino, a menudo con un gran dispositivo amarillo atornillado al suelo llamado manipulador que les permite mover caracolas hacia otras máquinas. Los escáneres láser han sustituido a los ojos humanos y las herramientas manuales para inspeccionar los proyectiles por dentro y por fuera, verificando rápidamente que se ajustan a las especificaciones deseadas. Una vez terminados, los proyectiles vacíos fabricados en Mesquite se enviarán a la única instalación del Ejército para rellenarlos con explosivos: una planta de la época de la Segunda Guerra Mundial en Burlington, Iowa. El año que viene, sin embargo, muchos de los proyectiles se enviarán a otra nueva fábrica de General Dynamics que se está construyendo en Camden, Ark. El impulso del Pentágono para reinvertir en la producción de munición también se traducirá en la apertura de una segunda línea para el llenado de proyectiles con explosivos en la planta del Ejército en Iowa, y la reapertura parcial de una planta en Parsons, Kansas, para el envasado de cargas propulsoras de artillería que se cerró en gran medida en una ronda de cierres de bases en la década de 2000. Una vez terminado, un proyectil no guiado medirá algo menos de un metro y pesará unos 45 kilos, de los cuales 24 serán de carga explosiva. Esto es suficiente para matar a personas a menos de 150 pies del impacto y causar heridas a más de 400 pies de distancia. Tanto el Sr. LaPlante como el Sr. Bush indicaron que los países europeos también estaban aumentando su producción de munición de artillería, y que los contratistas de defensa estadounidenses están en conversaciones con el gobierno ucraniano para encontrar formas de ayudar a Ucrania a reforzar su propia industria de defensa nacional. Estados Unidos ha transferido a Kiev planos sensibles de fabricación de más de 1.000 armas estadounidenses, y ha traducido del inglés al ucraniano un número igual de manuales técnicos, dijeron los dos funcionarios. Cuando se les preguntó, se abstuvieron de decir qué armas. "¿Qué es lo que más utilizan? respondió Bush. Proyectiles de artillería en varias fases de producción en la fábrica de Mesquite.Crédito...Desiree Rios para The New York Times