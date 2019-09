El peligro y la promesa de Joe Biden

El lunes, varios candidatos demócratas estarán en Palmetto State para la reunión de Galivants Ferry Stump, donde los candidatos hablarán desde tocones de verdad.Lo que me puso a pensar en Carolina del Sur y el papel que jugará en esta contienda por la nominación. La votación está programada para el sábado 29 de febrero (sí, ¡el 2020 es un año bisiesto!), Lo que la coloca 26 días después de las asambleas de Iowa, 18 días después de las primarias de New Hampshire y una semana después de las asambleas de Nevada.El estado se ve, al menos en este momento, principalmente como el cortafuegos del ex vicepresidente Joe Biden en caso de que no pueda ganar Iowa o New Hampshire en los primeros días de la contienda. La fuerza de Biden en el estado está fuertemente impulsada por su popularidad entre la comunidad afroamericana, que, si la historia nos sirve como guía, comprenderá más de la mitad de todos los votantes de las primarias.Pero la gran población afroamericana con derecho al voto del estado también lo convierte en un objetivo potencial muy atractivo para la senadora de California, Kamala Harris, quien también es afroamericana y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo de organización en el estado.La pregunta que tengo, y la gente de Biden también debe tener, es si los votantes afroamericanos en Carolina del Sur se quedarán con el ex vicepresidente hasta el 29 de febrero si no gana ninguno de las dos primeras votaciones principales. ¿Qué pasa si Elizabeth Warren gana Iowa y New Hampshire y se lleva Carolina del Sur, también? ¿O si Harris gana Iowa o queda en segundo lugar? ¿Acaso eso cambiaría el cálculo de los votantes afroamericanos en Carolina del Sur?