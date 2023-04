El país se está yendo al infierno: Donald Trump

Florida.— El ex Presidente Donald Trump criticó la situación de Estados Unidos y dijo que el país se "está yendo al infierno", en un discurso tras la audiencia donde fue acusado formalmente de 34 delitos graves derivados del pago a una actriz porno durante su campaña en 2016. Acusó, además, que la fiscalía usa el sistema de justicia con fines electorales.

El magnate habló desde Palm Beach, Florida, tras regresar de Nueva York, donde se le tomaron huellas dactilares y se declaró inocente ante un tribunal de Manhattan.

"Nunca pensé que algo así podría pasar en Estados Unidos, el único crimen que he cometido ha sido defender nuestra nación de aquellos que buscan destruirla", dijo ante sus seguidores, que celebraron con gritos y aplausos el discurso del ex Mandatario.

"Nuestro país se está yendo al infierno", dijo.

Trump criticó la economía del país y la situación mundial de uniones entre Rusia, China y Cora del Norte, cosa que, de acuerdo con el ex Mandatario, no hubiera pasado si él siguiera en la Presidencia. Recalcó que la invasión de Ucrania tampoco habría ocurrido.

Advirtió que la Administración de Biden está llevando al país a una Tercera Guerra Mundial Nuclear, tema que ni siquiera se discutía durante su periodo.

Con respecto a la acusación que enfrenta, criticó al Fiscal de distrito Alvin Bragg y dijo que hizo campaña con su caso. El auditorio recibió la mención del fiscal con abucheos. Recalcó además que no hay un caso en su contra y calificó la imputación de "ridícula".

"El criminal es el Fiscal de distrito porque filtró ilegalmente grandes cantidades de información del gran jurado".

Señaló que por esta razón los funcionarios encargados de cumplir la ley deberían ser juzgados.

También, denunció amenazas contra su equipo y sostuvo que las tácticas usadas por la Fiscalía son propias de la Unión Soviética, acusando presiones para testificar en su contra.

Trump destacó el apoyo que ha recibido por parte de otros republicanos y mencionó que personas que no son allegadas suyas dijeron que las acusaciones "no estaban bien" y "no eran la forma correcta de actuar".