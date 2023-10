El pacto con el diablo del que Mike Pence no pudo escapar

El exvicepresidente se ató a Donald Trump en la campaña de 2016 y puede haberle costado un futuro político.

La decisión de Mike Pence de poner fin a su campaña presidencial el sábado fue una reverencia a lo que finalmente se había vuelto inevitable. Estaba luchando por recaudar dinero, ganarse el apoyo de las bases del partido y gestionar los tormentos del hombre que le había hecho nacionalmente famoso, Donald J. Trump.

Pero la raíz del colapso de su campaña -y, muy posiblemente, de su carrera política- se remonta a 2016, cuando Pence aceptó la oferta de Trump de ser su compañero de fórmula.

"Se equivocó por completo", dijo el reverendo Rob Schenck, un clérigo evangélico y una vez líder del movimiento antiaborto que dio consejo ministerial al Sr. Pence hace 20 años, pero más tarde se volvió contra él debido a su afiliación con el Sr. Trump. "Esto terminó siendo desastroso para su carrera política".

Los dos hombres no eran cercanos antes de la decisión de Trump de incluir a Pence en su candidatura. En muchos sentidos, más allá de compartir una afiliación partidista, no podrían haber sido más diferentes.

Pence era el gobernador de Indiana, un cristiano evangélico -tituló sus memorias "So Help Me God"- que creció en las onduladas tierras de cultivo de Indiana. Había apoyado a uno de los oponentes de Trump en las primarias, el senador Ted Cruz, de Texas. Y, según sus amigos, le incomodaban las maneras desenfadadas de Trump, un empresario playboy nacido en Queens y propietario de un casino que había prosperado en el mundo demócrata de Nueva York.

Pero Pence se enfrentaba a una difícil campaña de reelección contra un demócrata al que había derrotado por muy poco en 2012. Según sus asesores, también se vio atraído a la carrera presidencial por la perspectiva de un lugar en el escenario nacional, posicionándose para ser vicepresidente o un fuerte candidato a la presidencia en 2020 si el Sr. Trump perdía ante Hillary Clinton, la demócrata, lo que las encuestas sugerían que era probable.

Después de unos días de consideración -y de hablar con su esposa, Karen, consultar a asesores políticos y amigos, y pasar tiempo en oración, según su relato- el Sr. Pence aceptó la oferta del Sr. Trump.

Fue un acuerdo que, el sábado por la mañana en Las Vegas, cuando un ex vicepresidente se vio obligado a abandonar la carrera por la presidencia sin siquiera llegar a los caucus de Iowa, el Sr. Pence casi con toda seguridad había llegado a lamentar.

Nunca había aprendido a gestionar su relación con el Sr. Trump, a navegar por las profundas diferencias culturales y personales entre un taciturno gobernador del Medio Oeste y un ostentoso neoyorquino que nunca jugó según las reglas de la política que habían regido la carrera del Sr. Pence.

Después de más de una década en el Congreso, un mandato como gobernador y otro como vicepresidente, el Sr. Pence, de 64 años, está entrando, según todas las apariencias, en el período más sombrío de su vida pública desde que fue elegido para el Congreso por el Segundo Distrito de Indiana en 2001.

Su decisión de romper con el Sr. Trump tras la incursión del 6 de enero en el Capitolio y su desafío a su antiguo jefe para la nominación en 2024 enfurecieron al ex presidente y alienaron a los partidarios de Trump que definen el partido hoy. Pero los cuatro años de lealtad del Sr. Pence al Sr. Trump mientras fue vicepresidente en última instancia le impidieron ganarse a los votantes deseosos de pasar página a la presidencia de Trump.

Su decisión de alinearse con Trump se produjo en junio de 2016, cuando un socio común de los dos hombres, un ejecutivo de la industria de seguros de Indiana llamado Steve Hilbert, llamó a Pence para ver si consideraba una oferta para unirse a Trump. Pence, que estaba intentando recuperarse de un paso en falso potencialmente ruinoso que había dado el año anterior, se mostró abierto a la idea.

El Sr. Pence había firmado la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que autorizaba de hecho a las empresas a discriminar a las parejas de gays y lesbianas, como las empresas cristianas que no querían encargarse de la celebración de bodas entre personas del mismo sexo. Esta ley desató una tormenta de protestas, provocando amenazas de boicot por parte de líderes empresariales y equipos deportivos de todo el país. La protesta pilló por sorpresa a Pence y puso en duda su futuro político.

"Incluso nuestros críticos, que decían que deberíamos haberlo visto venir, no lo vieron venir", dijo Jim Atterholt, entonces jefe de gabinete de Pence. "Para ser justos con el gobernador, esto no estaba en su agenda, no estaba presionando para ello. Pero, obviamente, era coherente con la filosofía del gobernador en términos de protección de la libertad religiosa."

El Sr. Pence pasó gran parte del año siguiente hablando de cuestiones estatales como la educación y los impuestos, recorriendo Indiana en lo que describió como una gira de escucha mientras trataba de dejar atrás el proyecto de ley de libertad religiosa y dedicarse a su campaña de reelección.

"Mike era un titular herido", dijo Tim Phillips, un activista conservador que era amigo cercano y asesor del Sr. Pence. "Creo que habría ganado esa carrera, si hubiera sido un buen ciclo presidencial. Pero no era como si estuviera navegando hacia una fácil reelección y una futura carrera presidencial en 2020."

Si el Sr. Pence tenía algún reparo cuando el Sr. Trump se le acercó, nunca lo expresó públicamente o incluso a muchos de sus asesores. "Mike envió un mensaje diciendo: 'Si estoy siendo llamado a servir, serviré'", dijo el Sr. Atterholt. "Mike estaba abierto a servir, pero planeaba plenamente la reelección".

Y había otras razones por las que la oferta era tentadora. El Sr. Pence nunca había ocultado su ambición de presentarse él mismo a la presidencia algún día, habiéndolo considerado seriamente ese año. Ganara o perdiera, una campaña con el Sr. Trump le colocaría cerca de la cabeza de la fila, o eso creía él. Y los republicanos que estaban preocupados por el Sr. Trump, y en particular por la atención que prestaría como presidente a los temas evangélicos que animaban al Sr. Pence, le instaron a hacerlo.

"Había un papel realmente importante que el vicepresidente debía desempeñar para Trump", dijo Phillips. "La derecha evangélica y la derecha conservadora estaban muy incómodas con Trump. Tener un sherpa que pudiera guiarle y proporcionarle credibilidad con Trump, eso realmente importaba en 2016."

Hoy, casi ocho años más tarde, después de haber servido como vicepresidente del Sr. Trump antes de volverse contra él, la efímera campaña del Sr. Pence se erige como testimonio de las inesperadas consecuencias de esa decisión. A pesar de todas las amables palabras que dijeron sobre él sus oponentes después de que abandonara - "No tengo ninguna duda de que Mike y Karen seguirán sirviendo a esta nación y honrando al Señor en todo lo que hacen", dijo uno de sus antiguos rivales, Tim Scott-, su propio futuro es ahora incierto.