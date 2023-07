El optimismo económico de EU le ha salido caro en el pasado

Estados Unidos.- A finales de 1989, un boletín de prensa con un comentario económico del Banco de la Reserva Federal de Cleveland hizo una pregunta que quedó en la mente de todos después de una serie de incrementos a las tasas de la Reserva Federal: ¿Qué tan suave ha sido el aterrizaje?

Los analistas estaban muy seguros que el crecimiento iba a enfriarse tranquilamente y sin ningún giro doloroso --- la pregunta fue qué tan suave sería.

A finales del 2000, una columna de The New York Times titulada “Logrando que el aterrizaje suave sea más suave”. Y a finales del 2007, los encargados de los pronósticos del Banco de la Reserva Federal de Dallas concluyeron que Estados Unidos debería arreglárselas para hacer que la crisis de las hipotecas no diera ningún giro.

A semanas o meses de las tres declaraciones, la economía entró en recesión. El desempleo se disparó, los negocios cerraron y el crecimiento se contrajo.

Se trata de un punto de precaución histórica que es relevante el día de hoy, cuando está surgiendo nuevamente el optimismo por el suave aterrizaje.

La inflación ha empezado a disminuir significativamente, aunque el desempleo sigue históricamente bajo en 3.6 por ciento y las contrataciones han sido considerables.

Los consumidores siguen gastando a un ritmo sólido y están ayudando a impulsar el crecimiento general, en base a una fuerte información sobre el producto interno bruto que fue dada a conocer hoy.

Tomando en cuenta todo ese impulso, economistas de la Reserva Federal en Washington, quienes han pronosticado una leve recesión a finales de este año, ya no esperan una, comentó Jerome H. Powell, presidente del Banco Central, durante una conferencia de prensa de este miércoles.

Powelll dijo que aunque aún no está preparado para usar el término “optimismo” ha visto una camino posible hacia un desacelere indoloro.

Aunque puede ser difícil decir en tiempo real si la economía está desacelerándose despacio o si está acercándose a la orilla del precipicio --- una razón por la que los funcionarios como Powell están siendo cuidadosos en no declarar la victoria.