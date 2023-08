El número de muertos en Maui sube a 93; aquí está lo último sobre los incendios de Hawái

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Los incendios forestales en Maui, ahora los más mortíferos en Estados Unidos en más de un siglo, han dejado muchas preguntas sobre cómo se perdieron tantas vidas y por qué la ayuda del gobierno aún no ha llegado a muchos sobrevivientes. El número de muertos aumentó a 93 este sábado por la noche y se espera que aumente aún más, dijeron las autoridades. El jefe de policía del condado de Maui, John Pelletier, dijo durante una conferencia de prensa que se habían identificado dos víctimas. Cientos de edificios, la gran mayoría de ellos residenciales, fueron destruidos o dañados en el oeste de Maui, lo que obligó a más de mil personas a permanecer en refugios y los daños alrededor se estiman en 6 mil millones de dólares. Muchos sobrevivientes en la región dependían unos de otros después del desastre. En la localidad de Honokowai, los residentes llenaban docenas de bidones de gasolina para lo que se pudiera necesitar. "Esto es de nuestros propios bolsillos", dijo Ashlee Yap. "¿Dónde está el gobierno?" La respuesta de emergencia en Lahaina, un histórico pueblo costero en el oeste de Maui, es "una combinación" de esfuerzos de autoridades y ciudadanos privados, dijo el alcalde del condado de Maui, Richard T. Bissen Jr. "El gobierno probablemente se mueve más lento que un ciudadano privado que corre a la tienda, compra algo y lo deja", dijo. En una entrevista en el programa "State of the Union" de CNN este domingo, la senadora demócrata de Hawái Mazie Hirono, quien inspeccionó los daños en Maui, respondió a las críticas sobre la lentitud de la respuesta de emergencia federal. "Puedo entender la frustración porque, como dije, estamos en un período de conmoción y pérdida", dijo. "Por lo que puedo ver, las agencias gubernamentales están ahí". Entre los muchos desafíos que enfrentan ahora las autoridades está identificar a las víctimas y buscar sobrevivientes. Días después de que estallaran los incendios, los equipos caninos solo han podido explorar el 3 por ciento de la zona del desastre, según el jefe Pelletier. Más trabajadores federales de emergencia y personal militar en servicio activo se dirigieron a Maui para ayudar con las tareas de búsqueda y rescate. Ninguna de las 80 sirenas de advertencia colocadas alrededor de Maui fue activada por la isla o las agencias de manejo de emergencias del estado cuando el fuego cayó sobre Lahaina. El gobernador prometió tomar medidas. "Vamos a hacer algunas revisiones para que podamos hacer las cosas más seguras en el futuro", dijo Green. La policía de Maui ha pedido a los familiares de las personas aún desaparecidas que presenten muestras de ADN en el centro de asistencia familiar de la ciudad de Kahului. Alrededor de 2 mil 200 estructuras, alrededor del 86 por ciento de ellas residenciales, fueron destruidas en el oeste de Maui, dijo el gobernador. Unas 1 mil 400 personas estaban en albergues, dijo. Pero varias docenas de personas seguían durmiendo bajo los árboles y las tiendas de sombra en Honokowai Beach Park, un centro de distribución de ayuda improvisado, según Ryan Taylor, quien dirige el centro, algunos se mudaron al Ritz Carlton el pasado sábado. Un informe preparado para el condado de Maui en 2020 advirtió que el lado occidental de la isla, donde se encuentra Lahaina, tenía un alto riesgo de incendios forestales.