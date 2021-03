El muro de Trump, inconcluso y polémico

Adriana Zehbrauskas / The New York Times / El muro fronterizo inacabado en el Coronado National Memorial. Es ya uno de los megaproyectos más costosos de la historia de Estados Unidos, con un precio final calculado en más de 15 mil millones de dólares Adriana Zehbrauskas / The New York Times / Algunos tramos de la frontera tienen segmentos largos y continuos de barreras de acero de nueve metros de altura que podrían perdurar en el desierto durante décadas

The New York Times lunes, 22 marzo 2021 | 06:00