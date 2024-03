El mayor asunto en la mente de los estadounidenses...

No sé cómo darle sentido.

Me duele el corazón.

No debería ser tan difícil.

Los estadounidenses llevan décadas discutiendo sobre inmigración, a menudo con ira, miedo y resentimiento racial. Pero si el debate destaca hoy, es por otro sentimiento que recorre la conversación: el agotamiento.

Décadas de negligencia y estancamiento político han dejado el sistema de inmigración estadounidense roto de un modo que desafía las soluciones sencillas. El número de personas que cruzan la frontera ha aumentado. Muchos se asientan en ciudades alejadas de la frontera, haciendo que un problema abstracto se convierta de repente en algo concreto para algunos estadounidenses.

Y ahora llegan las elecciones presidenciales.

En vísperas del Supermartes, cuando los estadounidenses de 15 estados emitan sus primeros votos del año, hablamos con los votantes sobre la inmigración, la cuestión que ha saltado a la cabeza de la lista de sus preocupaciones.

Las conversaciones revelaron preocupación, frustración, confusión y recelo. Había apetito por el enfoque de línea dura impulsado por Donald J. Trump, el probable candidato republicano que ha hecho su carrera con políticas y retórica antiinmigración. Hubo empatía por los inmigrantes, que muchos creen que no tienen otras opciones. Y había pocas esperanzas de que el Presidente Biden pudiera encontrar una salida al marasmo. En particular, las soluciones que propusieron los votantes no encajaban en la caja ideológica de ninguno de los partidos.

"Necesitamos que se controle la inmigración".

Gonzalo Torres, La Puente, Calif.

Gonzalo Torres, de 59 años, llegó a Estados Unidos desde el sur de México hace más de tres décadas. No tenía papeles, pero no le costó encontrar trabajo en fábricas y limpiando oficinas. Con el tiempo compró una casa en La Puente, un suburbio de clase media al este de Los Ángeles.

El año pasado se hizo ciudadano. Y el lunes votó por primera vez en unas elecciones estadounidenses.

Comparó a Estados Unidos con una preciosa tarta gigante colocada sobre una mesa fuera del alcance de un grupo de niños.

"Puedes decirles que no quieran tarta, pero es una tarta y la cogerán", dijo. "Todos somos como los niños. Vemos la tarta y la queremos pase lo que pase".

Durante años, Torres se ha preguntado por qué Estados Unidos no aplica un programa de visados de trabajo más sólido, que permita a los inmigrantes entrar en el país durante uno o dos años para ganar dinero y luego regresar a su país de origen.

"Todos enviamos el dinero de vuelta, queremos venir aquí por nuestras familias y luego volver, podría ser así de simple", dijo. "No tiene por qué ser complicado. La gente quiere ayudar a su familia".

"Necesitamos que se controle la inmigración", añadió. "Podemos decir: Tenemos tantos miles de puestos de trabajo. Podéis venir, cogerlos y luego volver".

El Sr. Torres vive en uno de los distritos del Congreso más competitivos de California, donde los latinos representan aproximadamente el 50 por ciento de todos los votantes, mientras que los votantes asiático-americanos y blancos representan el 20 por ciento cada uno.

El lunes, votó en gran medida por los demócratas, dijo, sentado en su camioneta después de emitir su voto. "Trump está demasiado loco, nos llevará a la Tercera Guerra Mundial", dijo. "Dice muchas cosas que no tienen sentido".

Poco después, Susan Wang, de 44 años, diseñadora gráfica que emigró de Taiwán hace 20 años, y su marido vinieron a dejar sus papeletas en La Puente. Desde hace meses, dice la Sra. Wang, se siente abrumada y confusa por las noticias que llegan de la frontera.

"Es realmente difícil mantenerse al día, saber qué es real y qué no lo es", dijo, añadiendo que ella es una independiente política y que estaba más centrada en las elecciones locales no partidistas, pero que se inclina por votar al Presidente Biden. "No sé cómo darle sentido".

No es que le moleste que lleguen más inmigrantes al país: Sabe lo ansiosos que están muchos por encontrar más libertad política y económica. Pero, según ella, no pueden conseguir esa libertad ignorando las leyes vigentes.

"La mayoría de la gente viene aquí para hacer las cosas honradamente y de la manera correcta", dijo. Pero le resulta difícil ignorar una molesta voz en el fondo de su mente. "¿Y si no es así? "¿Y si esperan que se lo den todo hecho?

"Todo el mundo sigue diciendo que está roto. Pero tenemos leyes".

Bonnie Sue Elbert, Brownsville, Texas

Bonnie Sue Elbert, de 60 años, ayuda a gestionar la granja de 400 acres de su hermano junto a la frontera, cerca de Brownsville (Texas), parte de la cual se encuentra detrás del muro fronterizo. Para llegar allí, los trabajadores deben introducir un código en una verja para atender el maíz y otros cultivos.

"Hay mucho terreno que es lo que llaman tierra de nadie", explica.

Se encrespa cuando oye a los políticos quejarse de que el sistema de inmigración no funciona.

"Todo el mundo dice que está roto", afirma. "Pero tenemos leyes y medidas que se supone que debemos seguir y que no se están cumpliendo".

"Si la frontera no es segura, está abierta de par en par y la gente puede entrar y salir a su antojo", añadió. "Si tu frontera no es segura, entonces tus comunidades no son seguras, tus familias no son seguras, tu estado no es seguro. Su país no está seguro. Es sólo cuestión de tiempo".

La Sra. Elbert, que apoya al Sr. Trump, cree que es demasiado fácil solicitar asilo y que se está pidiendo a los estadounidenses que "soporten la carga" de los inmigrantes que llegan con poco dinero.

Pero, dijo, no es contraria a la inmigración. "La inmigración legal es la forma responsable de hacerlo", dijo. "Eso da la seguridad de que se puede ayudar a la gente a la que hay que ayudar".

Ahora, dice, ve por toda la ciudad a personas que supone que son inmigrantes ilegales.

"No tienen nada que hacer, ni adónde ir, así que vagan por las calles", explica. Miro a estos jóvenes y pienso: "Sois capaces. ¿Por qué no os levantáis en vuestro país para intentar mejorar vuestro país? ¿Por qué estáis aquí sin nada que hacer en mi país? No tiene un buen final".

Como abogada de inmigración en Brownsville, Laura Peña, de 42 años, conoce de cerca las tensiones del sistema y cómo se politizan.

"Hemos tenido que endurecer nuestra piel a lo largo de los años y recordarnos a nosotros mismos que realmente se trata de vidas humanas", dijo. "No se trata de un tema de conversación".

"No hay invasión", dijo. "Hay una situación humanitaria que no carece de precedentes. Hemos gestionado como comunidades fronterizas, como estadounidenses, flujos de migrantes antes, y seguiremos haciéndolo en el futuro."

La Sra. Peña dijo que planeaba votar para reelegir al Presidente Biden. "Me encantaría ver más opciones en el panorama nacional que sean más matizadas", dijo. "He votado demócrata prácticamente toda mi vida. Probablemente seguiré haciéndolo a menos que se presente otra opción, viable".

"¿Cómo les estamos preparando para tener éxito? No debería ser tan difícil".

Heather Carlson, Denver

Heather Carlson, de 39 años, gerente de Albertson's en Denver, dijo que su visión de la frontera había cambiado en el último año, ya que ha trabajado con más migrantes en la ciudad a través de su iglesia.

Hace un año, lo veía de forma sencilla: "Tenemos que cerrar las fronteras, estamos al límite de nuestra capacidad, no podemos soportar que entren más", dijo. "Después de ver por lo que tienen que pasar estas personas, es duro, es difícil, y ahí es donde está mi preocupación".

La gran mayoría de los inmigrantes, dijo, simplemente quieren trabajar.

"Quieren hacer estas cosas de la manera correcta, pero no pueden", dijo. "¿Cómo les estamos preparando para tener éxito? No debería ser tan difícil".

Sus opiniones empezaron a cambiar después de escuchar a una madre venezolana hablar de su viaje a Estados Unidos en el ayuntamiento de una iglesia. Como madre de seis hijos, Carlson se sintió conmovida.

"Si estás en una posición en la que tu mejor opción es caminar ocho meses, no puedo imaginarme tener que hacer eso y empezar de nuevo", dijo. "No podía imaginar a mis hijos durmiendo en una calle, y esa era su única opción, y eso era mejor que lo que eran".

Parece que todos los demás países tienen una forma ordenada de hacer entrar a la gente en su país y el nuestro es un caos".

Wade Olson, Sunrise, Minn.

Wade Olson, de 48 años, que vive en Sunrise, Minnesota, un pueblo rural cerca de la frontera con Wisconsin, dijo que temía que Estados Unidos estuviera absorbiendo demasiada gente, demasiado rápido.

"Se está poblando tanto que no puedes respirar ni moverte", dijo el Sr. Olson, que trabaja pavimentando carreteras y se considera políticamente independiente.

El Sr. Olson dijo que votó por el Sr. Trump en 2016, pero que se había cansado de él en 2020 y escribió en el ex gobernador Jesse Ventura de Minnesota para presentar un voto de protesta. El Sr. Olson culpó al Sr. Biden por el aumento de los cruces fronterizos, calificando su decisión de revertir varias de las políticas de su predecesor como un gran error.

"Parece que todos los demás países tienen una forma ordenada de hacer entrar a la gente en su país y el nuestro es un caos", dijo Olson.

El Sr. Olson dijo que su medio de noticias preferido era NewsNation, una cadena de noticias por cable de derechas. Dijo que tenía intención de votar a Nikki Haley en las primarias republicanas del martes y a Robert F. Kennedy Jr. en noviembre.

A pesar de su preocupación por la frontera, Olson dijo que valoraba las contribuciones de los inmigrantes. Su esposa nació en Guyana, un país sudamericano, y varias de las personas con las que trabaja instalando asfalto son extranjeros muy trabajadores, dijo. Aproximadamente el 9% de los residentes en Minnesota son inmigrantes.

"En muchos de los trabajos que hacen, no se puede conseguir que los blancos hagan ese tipo de trabajos", dijo.

"Realmente no me gusta que venga tanta gente. Y no quiero decir que sean mala gente, pero deberían venir por el camino correcto. "

Linda Wang, Denver

Linda Wang, de 70 años, emigró de China hace 30 años y aceptó todo tipo de trabajos para ganar lo suficiente para pagarse los estudios de posgrado. "Empecé de cero", dice.

Ahora le preocupa que otros inmigrantes no quieran o no puedan hacer lo mismo para afianzarse en el país. "La gente no tiene trabajo, ni un lugar donde vivir, así que tenemos más delincuencia, más cosas rotas, así que da un poco de miedo", dijo.

Aunque normalmente ha votado a los demócratas en elecciones anteriores, dijo que no estaba segura de si volvería a apoyar a Biden este año.

El verano pasado vio llegar a Denver autobuses cargados de inmigrantes procedentes de Texas. Muchos encontraron refugio en un hotel cerca de la autopista durante unas semanas. "Luego los echaron", dijo, y se instalaron en tiendas de campaña en la calle. "No me alegra verlas".

Su licorería y tienda de conveniencia cerca del centro de Denver ha sido asaltada varias veces desde entonces, dijo, y se ha preguntado si los nuevos inmigrantes son los culpables.

Quiere que se cierre la frontera. "A la gente no le importa, ni siquiera tienen visado, pueden entrar y quedarse", dijo. "No me gusta que venga tanta gente. Y no quiero decir que esa gente sea mala, pero deberían venir por el camino correcto". "

Los nuevos inmigrantes, dijo, deberían tener que demostrar que tienen algo que ofrecer en Estados Unidos. "Tienen que hacer algo, no sólo caminar, subir y quedarse", dijo. "No los quiero en mi esquina".

"Los políticos están utilizando la frontera como un número de circo ahora mismo".

Nicola Huffstickler, Denver

Nicola Huffstickler, de 36 años, auxiliar de una biblioteca pública, dijo que lo que más le preocupaba era que los dirigentes estadounidenses no estuvieran haciendo lo suficiente para ayudar a los inmigrantes.

"Me preocupa que la gente que vive en la calle no reciba la atención y las facilidades que necesita para entrar en nuestro país, sobre todo cuando la gente huye de países en guerra", dijo Huffstickler. "Los políticos están utilizando la frontera como un espectáculo circense. Creo que sólo necesitamos tener gente apostada en la frontera para ayudar a los que quieren entrar."

"Tiene sentido que la gente quiera venir aquí huyendo de la guerra, de las bandas y de todo tipo de violencia en sus propios países", añadió. Y considera que la labor de cualquier ciudadano medio es "ayudarles a aclimatarse a nuestro país".

En su trabajo en la Biblioteca Pública de Denver, a menudo ayuda a personas que están rellenando papeles de inmigración o buscando empleo. Si tuviera los medios para hacerlo, dice, prepararía comidas para cientos de inmigrantes que ahora ve viviendo en la calle.

"Me duele el corazón", dice. "Venían de un país donde tenían una casa y ahora viven en la calle. Siento que sólo estamos poniendo una tirita en una situación enorme y no haciendo el trabajo real que hay que hacer."