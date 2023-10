Según Robert Sapolsky, biólogo y neurocientífico de la Universidad Stanford y ganador de la beca que otorga la Fundación Macarthur, el libre albedrío no existe. Durante décadas, Sapolsky trabajó como primatólogo de campo antes de dedicarse a la neurociencia y ha pasado toda su carrera profesional investigando el comportamiento en todo el reino animal y escribiendo acerca de ello en libros como Compórtate: La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos y El mono enamorado y otros ensayos sobre nuestra vida animal.

En su libro más reciente, ‘Determined: A Science of Life Without Free Will’, Sapolsky confronta y refuta los argumentos biológicos y filosóficos del libre albedrío. El investigador sostiene que no hay agentes libres, sino que la biología, las hormonas, nuestra infancia y las circunstancias de vida convergen para generar acciones que nada más sentimos que eran nuestra elección.

Sapolsky reconoce que se trata de una afirmación provocadora, pero se conforma con que los lectores solo comenzaran a cuestionar esa creencia, la cual está inmersa en nuestro discurso cultural. Eliminar el libre albedrío “atenta por completo contra nuestro sentido de identidad y autonomía y de dónde obtenemos propósito”, afirmó, y esto hace que sea especialmente difícil eliminar la idea.

Sapolsky señala que hay algunas implicaciones importantes: sin libre albedrío, nadie podría considerarse responsable de su comportamiento, bueno o malo. Sapolsky ve esto como “liberador” para la mayoría de las personas, para quienes “la vida ha girado en torno a ser culpadas, castigadas, despojadas e ignoradas por cosas sobre las que no tienen ningún control”.

Sapolsky habló en una serie de entrevistas acerca de los desafíos que presenta el libre albedrío y cómo se mantiene motivado sin este.

Es una definición totalmente inservible. Cuando la mayor parte de las personas creen que están distinguiendo el libre albedrío, a lo que se refieren es que alguien tenía la intención de hacer lo que hizo: algo acaba de suceder; alguien actuó. Entendían las consecuencias y sabían que había disponibles otros comportamientos alternativos.

Pero eso no sirve para explicarlo, ni remotamente, porque tenemos que preguntarnos: ¿de dónde salió esa intención? Fue algo que ocurrió un minuto antes, en los años previos, y todo lo que hay en medio.

Para que haya esa clase de libre albedrío, tendría que funcionar a un nivel biológico totalmente independiente de la historia de ese organismo. Podrías identificar las neuronas que provocaron un comportamiento determinado y no importaría lo que estuviera haciendo ninguna otra neurona del cerebro, cuál fue el entorno, cuáles fueron los niveles hormonales de la persona ni en qué cultura fue criada. Si me demuestran que esas neuronas harían exactamente lo mismo en caso de que todas estas otras cosas cambiaran, entonces me habrían demostrado el libre albedrío.

Así es. Puede desarrollarse en los segundos previos. Los estudios demuestran que cuando estamos sentados en una habitación que huele horrible, las personas nos volvemos más conservadoras en términos sociales. Parte de eso tiene que ver con la genética: cuáles son sus receptores olfativos. Con la infancia: qué condicionamientos tuvieron para ciertos olores. Todo eso afecta el resultado.

¿Y con respecto a algo más importante, como elegir a qué universidad asistir?

Preguntamos: “¿Por qué elegiste esta?”. Y la persona dice: “He aprendido que me va mejor en grupos más

pequeños”, o “Sus fiestas son geniales”. En cualquier dilema importante, tomamos decisiones que se basan en nuestros gustos, predilecciones, valores y personalidad. Y hay que preguntarse: ¿de dónde salieron?

La neurociencia se está volviendo muy buena a dos niveles. Uno es entender lo que hace una parte específica del cerebro gracias a técnicas como las neuroimágenes y la estimulación magnética transcraneal.

El otro nivel es algo diminuto y reductivo: esta variante de este gen interactúa con esta enzima de modo diferente. Así que, medio entendemos lo que ocurre en una neurona. Pero, ¿cómo es que 30.000 millones de ellas forman en conjunto la corteza de un ser humano y no la de un primate? ¿Cómo pasamos de entender pequeños componentes y tener alguna idea de lo grande y emergente?

Supongamos que lo descubrimos. Haz que X suceda 4000 veces por segundo en la parte Y del cerebro, contrarrestado —como algo opuesto e inhibidor— 2123 veces por segundo cuando los niveles hormonales hacen tal o cual cosa. ¿Cómo surge a nivel macro esta gran cosa llamada “comportamiento” o “personalidad” o “pensamiento” o “error”? Estamos empezando a entender cómo se pasa de un nivel a otro, pero es increíble mente difícil.

Bueno, sí podemos solo en un sentido mecánico. Mis moléculas se toparon con las moléculas que forman el florero, lo tiraron y lo quebraron, eso es cierto. Podemos seguir adelante con los mitos del albedrío cuando en realidad no marca ninguna diferencia.

¿Si perdemos el libre albedrío, también perdemos el amor?

Sí. Es como si dijéramos: “¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué esta persona llegó a quererme? ¿De dónde salió eso? ¿Y qué tanto de ello tiene que ver con la manera en que me criaron mis padres o el tipo de genes de los receptores olfativos que tengo en la nariz y qué tanto me gusta su olor?”. En algún momento llegamos a la crisis existencial de “¡Dios mío, eso es lo que está detrás de todo esto!”. Es entonces cuando nuestra condición de ser máquinas se convierte en algo que deberíamos estar dispuestos a pasar por alto.

Sin embargo no está bien que decidamos, con la misma negación de la realidad, que de verdad merecemos un mejor salario que el ser humano promedio de este planeta.