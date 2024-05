El jurado comienza a decidir el destino de Trump en el caso del dinero subrepticio

The New York Times | Si es declarado culpable, Donald J. Trump se enfrenta a una pena que oscila entre la libertad condicional y cuatro años de prisión.Credit...Doug Mills/The New York Times

El histórico caso está en manos de un jurado de Manhattan. Tras semanas de testimonios chabacanos sobre sexo, tratos con la prensa sensacionalista y afirmaciones sobre una conspiración que se extendía hasta el Despacho Oval, un grupo de 12 neoyorquinos debe decidir ahora si condena a Donald J. Trump en el primer juicio penal contra un presidente estadounidense. Los miembros del jurado salieron el miércoles de un tribunal de Manhattan para comenzar las deliberaciones, con la tarea de llegar a un veredicto que podría reivindicar el argumento del Sr. Trump de que no hizo nada malo o mancharlo como delincuente en su intento de recuperar la presidencia. El caso penal -uno de los cuatro contra el Sr. Trump, y muy probablemente el único que irá a juicio antes del día de las elecciones- expuso lo que los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan describieron como un fraude al pueblo estadounidense. Trump está acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con el pago de 130.000 dólares a una actriz porno, Stormy Daniels, en vísperas de las elecciones de 2016. Su antiguo ayudante, Michael D. Cohen, hizo el pago y fue reembolsado por Trump, quien, según los fiscales, ocultó la naturaleza del reembolso. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena que oscila entre la libertad condicional y cuatro años de prisión. Instrucciones para el jurado: El juez del caso, Juan M. Merchán, dio instrucciones a los miembros del jurado que sirven de guía para aplicar la ley al caso. Un reto para el jurado es la inusual estratificación de cargos: Los cargos contra el Sr. Trump son delitos graves porque los fiscales dicen que falsificó los registros para encubrir otro delito. He aquí un vistazo a las instrucciones. El cierre de la fiscalía: Joshua Steinglass, un fiscal de la oficina del fiscal del distrito, pasó horas el martes describiendo meticulosamente un esquema para silenciar la cuenta de la estrella porno de un encuentro sexual con el Sr. Trump. La Sra. Daniels se mantuvo callada después de que el Sr. Cohen comprara su silencio, pero los fiscales dicen que las maquinaciones cruzaron una línea legal cuando el Sr. Trump reembolsó al Sr. Cohen por el dinero de silencio y falsificó registros para encubrir todo el asunto. El Sr. Steinglass argumentó que un acuerdo entre el Sr. Trump y The National Enquirer para comprar y enterrar historias poco favorecedoras fue una "subversión de la democracia" que impidió que el pueblo estadounidense decidiera por sí mismo si le importaba que el Sr. Trump hubiera tenido relaciones sexuales con una estrella del porno. Los argumentos del Sr. Steinglass podrían ser cruciales: Los fiscales necesitaban demostrar que los registros comerciales fueron falsificados para ocultar una conspiración para influir en las elecciones de 2016. "Todos los caminos conducen al hombre que más se benefició, Donald Trump", dijo el Sr. Steinglass, y agregó que se hizo para "engañar al votante estadounidense". Aquí está un resumen del alegato final de la fiscalía. El resumen de la defensa: Un abogado defensor, Todd Blanche, dijo en su alegato final que las acciones del Sr. Trump no eran delitos, sino simplemente negocios como se practica comúnmente. Los cargos de delito grave de falsificación de registros de negocios, dijo, eran una farsa plagada de mentiras basada en el testimonio del Sr. Cohen, a quien llamó "el mayor mentiroso de todos los tiempos." El Sr. Blanche presentó al Sr. Cohen como un actor sin escrúpulos empeñado en vengarse de su antiguo empleador. Argumentó que no había nada falso en los documentos, porque el Sr. Cohen había realizado de hecho un trabajo legal - y sugirió que el Sr. Trump tenía pocas razones para prestar atención a ellos en cualquier caso, porque él era el "líder del mundo libre" en ese momento. Instó al jurado a llegar a "un veredicto de no culpabilidad muy rápido y fácil". He aquí un repaso al alegato final de la defensa. Los cargos: Los fiscales dicen que el Sr. Trump utilizó registros de negocios falsos para disfrazar el reembolso al Sr. Cohen como honorarios legales ordinarios. El Sr. Trump ha negado haber hecho nada malo y dice que nunca tuvo relaciones sexuales con la Sra. Daniels, que subió al estrado y describió bajo juramento un encuentro con él después de que se conocieron en un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada, en 2006. Aquí tienes un repaso al caso.