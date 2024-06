El jefe de la lucha antiterrorista de EU deja su cargo

The New York Times | Christine S. Abizaid, directora del Centro Nacional Antiterrorista, en el Capitolio el año pasado.Credit...Kenny Holston/The New York Times

La directora del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo dejará su cargo el próximo mes, según informaron el miércoles funcionarios de la administración Biden. El director, Christine S. Abizaid, ha ocupado durante tres años el cargo de máximo responsable de la lucha antiterrorista del país. En los últimos años, una China y una Rusia resurgentes, así como las guerras en Ucrania y en Gaza, han sustituido a la lucha antiterrorista como principales prioridades de seguridad nacional del país. Sin embargo, en una conferencia sobre seguridad celebrada en Doha (Qatar) el mes pasado, Abizaid advirtió de que los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre y el posterior conflicto de Gaza habían reactivado un conjunto cada vez más diverso de amenazas terroristas en todo el mundo. El Estado Islámico ya no controla vastas extensiones de territorio en Irak y Siria, pero sus combatientes y los grupos alineados con Al Qaeda están en marcha en África. La filial del Estado Islámico en Afganistán, ISIS Khorasan, demostró dramáticamente su creciente alcance a principios de este año, llevando a cabo ataques mortales en Irán y Rusia. Además de apoyar a Hamás en Gaza, Irán respalda a grupos extremistas en Líbano, Siria, Irak y Yemen. "Estamos en un entorno de amenaza global elevada", dijo Abizaid en la conferencia. La Sra. Abizaid, de 45 años, había trabajado anteriormente como alta funcionaria antiterrorista en la Casa Blanca y como alta funcionaria del Pentágono para la política del sudoeste asiático antes de hacerse cargo del centro antiterrorista en junio de 2021. El centro antiterrorista, creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, integra, analiza y comparte información antiterrorista para hacer frente a las amenazas. "Christy Abizaid es una líder extraordinaria que no sólo es increíblemente eficaz, sino que además tiene principios, es valiente y amable", declaró Avril D. Haines, Directora de Inteligencia Nacional. La Sra. Abizaid comenzó su carrera en el gobierno como analista de inteligencia antiterrorista en la Agencia de Inteligencia de Defensa, especializándose en Afganistán y Pakistán, así como en Oriente Medio, e incluyendo un período como representante principal de la agencia en Irak. Es hija de John P. Abizaid, general retirado del ejército que dirigió el Mando Central del Pentágono y supervisó las operaciones militares en Oriente Medio y partes de Asia. "Christy ha desempeñado un papel indispensable en el impulso de la lucha antiterrorista para el gobierno de Estados Unidos, incluso cuando otros retos de seguridad nacional de alta prioridad atraen recursos y atención", dijo Nicholas J. Rasmussen, ex director del centro antiterrorista que ahora está en el Departamento de Seguridad Nacional.