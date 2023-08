El Covid cerró las escuelas de EU; el aire más limpio puede mantenerlas abiertas

Nueva York.- En una tarde soleada, en una abarrotada sala de música de East High en Denver, dos estudiantes de segundo año practicaban violín mientras su profesor de música, Keith Oxman, trabajaba en un escritorio en una oficina contigua.

Los ventiladores del techo estaban apagados para evitar que las partituras se esparcieran. Las ventanas estaban selladas. East High es la escuela secundaria más grande de Denver y una de las más antiguas, y no existe un sistema de ventilación moderno.

PUBLICIDAD

Cuando estalló la pandemia, Oxman, de 65 años y sobreviviente de cáncer, temía enfermarse o transmitirle el virus a su padre de 101 años. Así que abandonó la escuela cuando cerró por primera vez, en marzo de 2020, y no regresó durante más de un año, quedándose en casa durante las posteriores oleadas de virus.

"Se suponía que debíamos tener las ventanas abiertas", dijo. "Pero las ventanas no se abren".

Los espacios mal ventilados ofrecen condiciones ideales de transmisión del coronavirus y, en el punto álgido de la pandemia, escuelas como East High fueron un punto candente de controversia. Un brote que comenzó en noviembre de 2021 enfermó a más de 500 estudiantes (aproximadamente uno de cada cinco) y a 65 miembros del personal, uno de los cuales murió.

La pandemia provocó repetidos cierres en decenas de miles de escuelas en todo el país. Los cierres hicieron caer los logros educativos, perturbaron las vidas de millones de familias estadounidenses y desencadenaron una ola de ira, particularmente entre los conservadores, que no ha disminuido.

A medida que las próximas elecciones presidenciales cobran fuerza, los cierres prolongados de escuelas y el aprendizaje remoto se han convertido en una pieza central del argumento republicano de que la pandemia fue mal manejada, tema de repetidas audiencias en la Cámara de Representantes y una avalancha de artículos académicos sobre la pérdida de aprendizaje y la salud mental entre los niños.

Pero los científicos que estudian la transmisión viral ven otra lección en los cierres de escuelas pandémicos: si el aire interior hubiera sido más limpio y seguro, es posible que se hubiera evitado. El coronavirus es una amenaza que se transmite por el aire y la incidencia de Covid fue aproximadamente un 40 por ciento menor en las escuelas que mejoraron la calidad del aire, según un estudio.

El edificio escolar estadounidense promedio tiene unos 50 años. Según un análisis de 2020 realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, alrededor del 41 por ciento de los distritos escolares necesitaban actualizar o reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en al menos la mitad de sus escuelas, alrededor de 36 mil edificios en total.

Nunca ha habido más recursos disponibles para la tarea: casi 200 mil millones de dólares, provenientes de una serie de medidas relacionadas con la pandemia, incluida la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Se asignaron otros 350 mil millones de dólares a los gobiernos estatales y locales, parte de los cuales podrían usarse para mejorar la ventilación en las escuelas.

"Es una oportunidad única en una generación para arreglar décadas de abandono de la infraestructura de nuestros edificios escolares", dijo Joseph Allen, director del programa de Edificios Saludables de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Decenas de millones de escolares están regresando a las aulas ahora, pero gran parte de la financiación para tales mejoras permanece intacta en la mayoría de los estados.

Entre las razones: falta de una guía federal clara sobre la limpieza del aire interior, ningún alto funcionario administrativo designado para supervisar dicha campaña, pocos expertos para ayudar a las escuelas a gastar los fondos de manera inteligente, retrasos en la cadena de suministro de nuevos equipos y personal insuficiente para mantener las mejoras que se hacen.

Es posible que algunos funcionarios escolares simplemente no sepan que los fondos están disponibles. "No puedo creer la cantidad de dinero que aún no se ha gastado", dijo el Dr. Allen. "Es realmente frustrante".