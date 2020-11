¿El condado sin casos de Covid? Ya no más

Mentone, Texas— Como una casa solitaria en pie después de que un tornado arrasó una ciudad, Loving County, en las llanuras pardas sin sombra del oeste de Texas, rico en petróleo, no había registrado un solo caso positivo del coronavirus.

Es algo de lo que la gente del condado estaba orgullosa. Hablaron de eso. Ellos vivieron por eso.

"¡Puedes quitarse eso!", Chuck Flushe le dijo a un visitante con un cubrebocas en la ventana de su camión de comida mientras un par de trabajadores del campo petrolero con la cara descubierta se arremolinaban. "No tenemos el virus aquí".

Si tan solo fuera verdad.

Aunque nunca se incluyó en los informes oficiales del condado, se registró al menos una prueba positiva para el coronavirus durante el verano en una clínica de salud local en Mentone, la única ciudad del condado, según un trabajador de la clínica.

Y luego, el martes, los funcionarios estatales informaron, por primera vez, lo inevitable. Pruebas positivas para el coronavirus en el condado de Loving. Al menos tres casos registrados.

Ahora se podría decir que todos los rincones del continente de los Estados Unidos han sido oficialmente afectados por el coronavirus.

Los funcionarios del condado no pudieron explicar de inmediato la adición abrupta de casos confirmados. "Eso es una novedad para mí", dijo Steve Simonsen, el fiscal del condado. "Me pregunto si están contando las personas de las que hablas y los dos residentes que lo tuvieron y se contagiaron en otro lugar".

Un caso positivo, no reportado anteriormente, involucró a un hombre que vivía en un "man camp" (vivienda temporal para trabajadores transitorios de campos de petróleo y gas) cerca del centro de la ciudad. Pero como no era un residente permanente y fue trasladado rápidamente a su casa cuando se enfermó, el condado de Loving no informó del caso en ese momento.

Diez meses después de que se registrara la primera infección en Estados Unidos, el coronavirus ha llegado a todos los rincones del país. Más de 11 millones de personas han dado positivo por el virus, con más de 164 mil nuevos casos surgidos solo el pasado lunes.