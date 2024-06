El cohete Starship de SpaceX logra con éxito su regreso al espacio

The New York Times | Esta imagen fija tomada de una transmisión de SpaceX muestra el lanzamiento de la nave espacial SpaceX Starship en su cuarto vuelo de prueba desde la Starbase en Boca Chica, Texas, el 6 de junio de 2024.Credit...SpaceX, via Agence France-Presse - Getty Images

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar El lanzamiento por SpaceX de su gigantesco cohete Starship cumplió el jueves una serie de ambiciosos objetivos que Elon Musk, presidente ejecutivo de la empresa, estableció antes del vuelo de prueba, el cuarto. El vuelo, aunque no fue un éxito perfecto, ofreció una señal de que la visión del Sr. Musk de construir el cohete más potente de la historia y hacerlo reutilizable podría volver a transformar una industria mundial de lanzamientos espaciales que su empresa ya domina. Lo más probable es que resulte alentador para los responsables de la NASA, que utilizará una versión del Starship para llevar astronautas a la superficie de la Luna durante su misión Artemis III, prevista actualmente para finales de 2026. Bill Nelson, administrador de la NASA, felicitó al Sr. Musk en X, la red social de la que es propietario. "Estamos un paso más cerca de devolver a la humanidad a la Luna a través de #Artemis,El lanzamiento por SpaceX de su gigantesco cohete Starship cumplió el jueves una serie de ambiciosos objetivos que Elon Musk, presidente ejecutivo de la empresa, estableció antes del vuelo de prueba, el cuarto. El vuelo, aunque no fue un éxito perfecto, ofreció una señal de que la visión del Sr. Musk de construir el cohete más potente de la historia y hacerlo reutilizable podría volver a transformar una industria mundial de lanzamientos espaciales que su empresa ya domina. Lo más probable es que resulte alentador para los responsables de la NASA, que utilizará una versión del Starship para llevar astronautas a la superficie de la Luna durante su misión Artemis III, prevista actualmente para finales de 2026. Bill Nelson, administrador de la NASA, felicitó al Sr. Musk en X, la red social de la que es propietario. "Estamos un paso más cerca de devolver a la humanidad a la Luna a través de #Artemis, y luego a Marte", escribió. El vehículo de la etapa superior de la Starship se elevó al espacio, dio la vuelta al mundo, sobrevivió al calor abrasador de la reentrada y aterrizó en el Océano Índico, como estaba previsto. Durante el descenso, las cámaras de la nave captaron el colorido resplandor de los gases que se calentaban bajo ella. A una altitud de más de 50 kilómetros, parte de una de las aletas de dirección empezó a desmoronarse, pero aún se mantenía unida. La visión se vio entonces obstruida cuando los restos agrietaron la lente de la cámara. "La cuestión es cuánto queda de la nave", dijo Kate Tice, una de las presentadoras de la emisión de SpaceX. Pero los datos en tiempo real siguieron llegando, a través de los satélites de Internet Starlink de SpaceX, a la sede de la empresa en Hawthorne, California, hasta que se informó de que la altitud era 0, de vuelta a la superficie del océano Índico. Se ordenó una maniobra final para poner la Starship en posición vertical justo antes del aterrizaje. "A pesar de la pérdida de muchas baldosas y de un alerón dañado, Starship consiguió aterrizar suavemente en el océano". escribió Musk en X. Una multitud de empleados de SpaceX presentes en el exterior del control de la misión aplaudieron a rabiar, viendo el resultado como una validación del enfoque de ingeniería de la empresa, que consiste en romper y luego arreglar. Antes del vuelo, la primera etapa del cohete, el gigantesco propulsor Super Heavy con 33 motores, también pudo realizar maniobras que en el futuro le llevarían de vuelta al lugar de lanzamiento. Para este vuelo, realizó un aterrizaje simulado en el Golfo de México. ¿Qué es Starship y por qué es importante? Con la nave espacial Starship encima de lo que SpaceX denomina un cohete de refuerzo Super Heavy, el sistema de cohetes es, en casi todos los sentidos, el mayor y más potente de la historia. El cohete es el más alto jamás construido: mide 397 pies de altura, es decir, unos 90 pies más que la Estatua de la Libertad, incluido el pedestal. También es el cohete con más motores en un propulsor: El Super Heavy tiene 33 de los potentes motores Raptor de SpaceX sobresaliendo de su parte inferior. Cuando estos motores despeguen de la plataforma de lanzamiento, generarán 16 millones de libras de empuje a pleno rendimiento. Para Musk, Starship es en realidad una nave a Marte. Se imagina una flota de naves estelares que lleven colonos al Planeta Rojo. Para la NASA, el vehículo será un módulo de aterrizaje lunar que llevará astronautas a la superficie de la Luna por primera vez desde 1972. A corto plazo, SpaceX también planea utilizar la Starship para desplegar la próxima generación de satélites de comunicación por Internet Starlink. Una característica aún más transformadora de Starship es que está diseñada para ser totalmente reutilizable. Esta capacidad tiene el potencial de reducir el coste del envío de cargas útiles a órbita, de modo que enviar 100 toneladas al espacio algún día podría costar menos de 10 millones de dólares, según ha predicho Musk. ¿Qué pretendía conseguir SpaceX con este vuelo? Hace un par de semanas, tras un exitoso ensayo de lanzamiento, el Sr. Musk escribió en X que para este vuelo, "El objetivo principal es superar el calentamiento máximo de la reentrada". En otras palabras, no quería que el vehículo se quemara. Durante el lanzamiento, la Starship alcanza velocidades orbitales de más de 17.000 millas por hora mientras alcanza una altitud de 145 millas. Cuando la nave entra en la atmósfera, experimenta temperaturas de hasta 2.600 grados Fahrenheit. El jueves, la Starship soportó ese calor y aterrizó en una zona remota del Océano Índico. Otro objetivo era aterrizar suavemente la primera etapa, el cohete Super Heavy, en el Golfo de México. En futuros vuelos operativos, ambos vehículos deberán regresar al lugar de lanzamiento y ser recogidos de una pieza por la torre de lanzamiento. Esos intentos aún están en el futuro. ¿Qué ocurrió durante el último vuelo? El tercer vuelo de prueba de la Starship el 14 de marzo, que, como las dos pruebas anteriores, terminó en una explosión.Credit...Eric Gay/Associated Press En el lanzamiento anterior, en marzo, se alcanzaron por primera vez velocidades lo bastante rápidas para que la Starship entrara en órbita. El ascenso incluyó un nuevo y exitoso giro: la separación en caliente, cuando algunos de los motores de la segunda etapa se encendieron antes de que el propulsor Super Heavy, o primera etapa, se separara y cayera. La segunda etapa de la Starship cumplió algunos de sus objetivos mientras se desplazaba por el espacio, incluida la apertura y cierre de la puerta de carga útil de la nave y una demostración del movimiento de propulsante entre dos tanques dentro del vehículo. Pero en el punto más alto de su trayectoria, la nave comenzó a rodar fuera de control. Las cámaras de a bordo captaron el resplandor anaranjado del plasma caliente bajo la nave. Unos 49 minutos después del lanzamiento, se desintegró, perdiéndose las comunicaciones a una altitud de 65 kilómetros. Al principio del vuelo, el cohete Super Heavy debía simular un aterrizaje sobre el Golfo de México. Pero seis de los 13 motores utilizados para esa maniobra se apagaron antes de tiempo. SpaceX culpó a los bloqueos en el flujo de propulsores como la causa más probable de las pérdidas de la Starship y del propulsor Super Heavy. La empresa dijo que había introducido cambios para solucionar esos problemas. PUBLICIDAD