El ciberataque que envió a Las Vegas al pasado

Las Vegas, EU.- El botones del Bellagio Resort & Casino fue franco con la pareja en la fila para registrar sus maletas el miércoles por la mañana.

"Nada más para que sepan, todo es un desastre en este momento", les dijo.

PUBLICIDAD

Se desconocen todas las consecuencias del ciberataque ocurrido esta semana en MGM Resorts, aunque ha frustrado a los viajeros en todos los aspectos. Se han formado colas serpenteantes para el check-in, las reservaciones en espectáculos y restaurantes han estado trastocadas y algunas máquinas tragamonedas no han funcionado.

MGM domina una parte del Strip de Las Vegas con una docena de hoteles, desde el Mandalay Bay hasta el Bellagio.

Un lugar que promueve todo lo digital, desde llaves de habitaciones móviles hasta vales para máquinas tragamonedas, ha tenido que volver a lo básico.

En un recorrido por media docena de hoteles casino MGM, vi a empleados armados con portapapeles y plumas por todas partes. Fue la visión más extraña que he visto desde que MGM instaló esas estaciones de lavado de manos cuando los casinos de Las Vegas reabrieron en junio del 2020 después del cierre por la pandemia.

En Aria Resort & Casino, una joya de la corona de la cadena, los administradores entraron al quite para ayudar a hacer a mano el checkout de los viajeros. Anotaron los nombres y correos electrónicos de los huéspedes para poder enviar el recibo.

En el lujoso Bellagio, sede del famoso espectáculo de fuentes, el mostrador de reservaciones para el espectáculo "O" del Cirque du Soleil decía a los visitantes buscando entradas que necesitaban pagar en efectivo o reservar a través de Ticketmaster. Los trabajadores del buffet anotaban los números de las tarjetas de crédito. Todo el estacionamiento fue gratuito.

Obtener efectivo era un problema, ya que los cajeros automáticos no funcionaban en muchos de los hoteles con casino. Un letrero en dos cajeros automáticos del MGM Grand decía que no había entregas de efectivo disponibles.

Para los visitantes, fue un largo ejercicio de paciencia.

Tim Dorweiler, director de repuestos y servicios de una concesionaria de automóviles del área de Dallas, estaba en Las Vegas para asistir a reuniones en el Mandalay Bay Resort & Casino. Él y su prometida, Carrie Tremble, cuentan que esperaron más de seis horas para que su habitación estuviera lista.

Cancelaron la reservación y huyeron al Planet Hollywood Resort & Casino, parte del rival de MGM, Caesars Entertainment, que ya lidió con su propio ciberataque. Era la mejor opción, dijo, ya que algunos hoteles estaban cobrando tarifas de hasta mil 300 dólares la noche (MGM Resorts está ofreciendo cancelaciones gratuitas hasta el 17 de septiembre).

Esta es la segunda visita de la pareja a Las Vegas este mes. Un viaje de cumpleaños durante el Día del Trabajo también fue un desastre, ya que tormentas provocaron un retraso de 13 horas en el vuelo.

"Estamos condenados a no tener buena suerte aquí en Las Vegas", afirma.

Gratificación retrasada

Los jugadores de las máquinas tragamonedas en todos los casinos tuvieron que esperar. Las máquinas no podían entregar los vales que reciben los jugadores cuando presionan el botón de retiro. Así que los empleados corrían de un lado a otro pagando manualmente el saldo, una práctica que normalmente se emplea cuando alguien gana un premio mayor.

Una empleada de las tragamonedas del Bellagio señaló que había entregado muy poco. Hasta el miércoles por la tarde, algunos de los casinos más grandes de la cadena todavía tenían varias máquinas tragamonedas averiadas.

Shari MacDonald y su cuñada llegaron a Bellagio el lunes desde Peterborough, Ontario, e indica que la orden del día: "Tragamonedas y más tragamonedas, y espectáculos como guarnición".

MacDonald está desanimada porque no puede acceder al juego gratuito del casino que obtiene gracias a su estatus de cliente frecuente y no puede canjear premios por entradas gratis para ver al comediante Carrot Top en el Luxor y otros espectáculos. Sin embargo, no está enojada.

"Estoy siendo muy paciente y tolerante, porque no puedo imaginar cómo se sienten ellos al perder millones de dólares al día", expresa.

El miércoles, el Bellagio intentó aliviar el dolor instalando un puesto de café gratuito cerca de los ascensores para huéspedes, con leche de almendras, crema irlandesa y cremas de avellanas. En el check-in, sirvieron vino espumoso para disminuir el impacto en el lobby. Los empleados del Bellagio, Excalibur y otros hoteles también ofrecieron agua gratis.

A Judy Bender y David Cook, que estaban de visita desde Michigan, no les agradó encontrar una fila de dos horas para registrarse en el Luxor el martes por la noche, pero sí apreciaron el vino y la cerveza gratis mientras esperaban.

Llevaron su pequeño presupuesto de juego a casinos que no son de MGM, después de que Cook esperó más de una hora para que un empleado le diera su saldo de una máquina tragamonedas Triple Double Diamond.

La pareja planea regresar a Las Vegas la próxima semana después de un recorrido por Arizona. Tienen reservaciones en el New York-New York, otra propiedad de MGM, por ahora...

"Estamos haciendo 'changuitos'", dice Bender.

Stephanie Bayer felizmente desconocía los problemas computacionales de MGM cuando se sentó ante una máquina tragamonedas del Mago de Oz en el Bellagio el miércoles por la mañana para matar el tiempo antes de que llegara el vuelo de su amiga para un fin de semana de spa y espectáculo para chicas.

La administradora de cuidados médicos del área de Cleveland dice que pensó que algunas máquinas tragamonedas no funcionaban porque era temprano. Cuando intentó retirar su dinero en su primera máquina, el empleado que le pagó también le entregó un vale para comida y bebida como muestra de disculpa.

"¡Y dicen que la casa siempre gana!" expresa Bayer.

Edición del artículo original