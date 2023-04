El caso civil de violación en contra de Trump se va a juicio

Nueva York.- En una corte de Manhattan, un jurado empezó este martes la audiencia sobre los alegatos de E. Jean Carroll acerca de que el expresidente Donald J. Trump la violó hace más de dos décadas en el vestidor de una tienda departamental, en un proceso que busca aplicar la responsabilidad de la Era #YOTambién a una dominante figura política.

El juicio en la Corte Federal de Distrito en Manhattan, se espera que dure de una a dos semanas, se deriva de una demanda y se llevará a cabo en medio de una barrera de acciones legales contra Trump, quien está tratando de recuperar la presidencia y argumenta que esas demandas e investigaciones pretenden bajarlo de la contienda.

Las declaraciones iniciales del caso empezaron poco después de las 3 p.m.

Shawn Crowley, uno de los abogados de Carroll, le comentó al jurado que este caso es la oportunidad que tiene Carroll de “limpiar su nombre, para que se haga justicia y recuperar su vida”.

Carroll, una excolumnista de una revista, no dijo nada públicamente acerca del encuentro que tuvo durante décadas antes de publicar sus memorias en el 2019 en donde acusa a Trump de atacarla.

En la demanda, Carroll quien tiene 79 años, asegura que una tarde a mediados de los años 1990, visitó la lujosa tienda departamental Bergdorf Goodman, en donde acostumbraba a ir de compras.

Allí se encontró a Trump. Ambos se habían reunido en por lo menos una ocasión anterior y frecuentaban los mismos círculos sociales de la Ciudad de Nueva York.

Él le dijo que iba a comprar un regalo para “una chica” y le pidió que lo asesorara. Ella señala que lo acompañó al departamento de lencería en donde, afirma, él se las arregló para meterla a un vestidor y allí la violó.

Trump, quien tiene 76 años, ha negado que haya violado a Carroll y la ha acusado de mentir y la ha atacado en repetidas ocasiones a través de declaraciones públicas en las redes sociales, tanto durante su presidencia como después de haber concluido su mandato.

Este martes, Joseph Tacopina, el abogado de Trump sembró dudas sobre el relato de Carroll. Cuestionó varios detalles de lo que asegura Carroll: que nadie estuvo presente, que las puertas del vestidor no estaban cerradas y que Carroll huyó sin que nadie la viera. Agregó que no existe un reporte policíaco ni evidencia médica que corrobore su historia porque no ocurrió ningún ataque.

Los abogados de Carroll, le solicitarán al jurado que encuentre responsable a Trump y si es así, que pague daños monetarios.