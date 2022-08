El aspirante a Proud Boy que se encontró con Schumer el 6 de enero recibe 55 meses en prisión

Nueva York.— Durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero del 2021, Joshua Pruitt, un barrista, entrenador personal y aspirante a ser miembro de los Proud Boys, originario de Silver Spring, Maryland, usó un guante táctico y un monitor en el tobillo debido a una ofensa reciente mientras escalaba por una escalera improvisada para ingresar al edificio, de acuerdo a la fiscalía, “buscando anular la elección”.

Pruitt, quien actualmente tiene 40 años, fue el recluta ideal de los Proud Boys: Él anunció su deseo de participar en la violencia, tomó parte en el motín entre la muchedumbre y la policía y en cierto momento, se encontró cara a cara con el grupo del senador Chuck Schumer, después de que huían del Senado.

De acuerdo a los documentos de la corte y un video que fue ampliamente compartido, el senador fue llevado rápidamente en la dirección opuesta por su equipo de seguridad.

“Con sólo ver a Pruitt, el líder de la seguridad del senador Schumer de inmediato vio la amenaza”, comentó Matthew M. Graves, procurador del Distrito Columbia, en un memorándum de sentencia del gobierno.

“Este novato de los Proud Boys fue el símbolo de una muchedumbre enojada que estaba ese día en el Capitolio”, agregó.

La oficina de Graves procesó el caso junto con oficiales de contra-terrorismo del Departamento de Justicia.

Este lunes, un juez federal sentenció a Pruitt a 55 meses en prisión, seguido de 36 meses de libertad supervisada por el cargo de delito grave derivado de sus acciones durante el motín. También deberá pagar 2 mil dólares como restitución de daños.

“No hubo nada patriótico en lo que sucedió ese día, lejos de eso, fue una desgracia nacional”, comentó este lunes el juez Timothy J. Kelly de la corte de Distrito del Distrito Columbia.

El abogado de Pruitt, Robert L. Jenkins, dijo por teléfono este lunes que él y su cliente se sentían decepcionados por el resultado.

“Él no poseía armas, no atacó a ningún oficial y no tuvo ningún altercado físico con nadie ese día”, agregando que su cliente recibió la sentencia más larga que los demás que se declararon culpables y no fue condenado por atacar a ningún oficial de la policía.

“Él reconoció que lo que hizo el 6 de enero estuvo mal pero su sentencia fue particularmente severa”.