El argumento más atrevido de Trump: inmunidad de ser procesado por asesinato

Nueva York.- Hace ocho años, justo antes de las reuniones electorales de Iowa, Donald J. Trump presumió su invulnerabilidad.

“Yo podría estar en medio de la Quinta Avenida y matar a alguien y no perdería ningún elector”, dijo. “Es algo increíble”.

Este martes, en los argumentos presentados ante una corte federal de apelaciones, una semana antes de las reuniones electorales de este año, un abogado de Trump dijo que la Constitución dice básicamente lo mismo.

Sólo se necesitaron unas cuantas preguntas de la juez Florence Y. Pan para arrinconar al abogado D. John Sauer.

Pero al final dijo algo que dejó boquiabiertos a todos, que los expresidentes son totalmente inmunes de ser procesados aun por los asesinatos que hayan ordenado durante su mandato.

“Le hice una pregunta para que responda si o no”, dijo la juez Pan. “Un presidente que le ordena al Equipo 6 de lo SEAL que asesine a un rival político, ¿seria sujeto a un proceso penal?”

Sauer dijo que su respuesta era “un sí” pero que significa un no.

Explicó que ese proceso legal sólo sería permitido si el presidente fuera enjuiciado políticamente primero por la Cámara y condenado por el Senado.

Los juicios políticos contra los presidentes son raros: han habido cuatro en la historia del país, dos de ellos contra Trump, aunque el número de condenados, lo cual requiere una mayoría de las dos terceras partes del Senado ha sido de cero.

La respuesta de Sauer de inmediato entró a los anales de las concesiones espontáneas que han arruinado un argumento.

La declaración de Sauer también recordó el argumento de una corte federal de apelaciones en el 2019 sobre si Trump podía impedir que la fiscalía estatal obtuviera sus registros fiscales y financieros.

Él dijo que era inmune no sólo de ser procesado sino también de una investigación penal mientras fuera presidente.

Esa estrategia de Trump no es nueva, ya que desde hace tiempo ha buscado una amplia inmunidad y frecuentemente ha invocado el juicio político como el remedio primario para su mala conducta presidencial.

Abner S. Greene, profesor de Derecho de la Universidad Fordham, dijo que “el argumento del juicio político no procede, ya sea que se diga que el presidente puede ser procesado penalmente sólo si es enjuiciado y condenado o que el presidente no puede ser procesado penalmente si llega a ser enjuiciado y no condenado”.