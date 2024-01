El argumento más ambicioso de Trump por la 'inmunidad absoluta'

No hay casi nada en las palabras de la Constitución que siquiera comience a apoyar la defensa más audaz del ex presidente Donald J. Trump contra las acusaciones de que conspiró para anular las elecciones de 2020: que es absolutamente inmune a la persecución por las acciones que tomó mientras estaba en el cargo.

Un tribunal federal de apelaciones escuchará los argumentos sobre la cuestión la próxima semana, y el panel considerará factores como la historia, los precedentes y la separación de poderes. Pero, como ha reconocido el Tribunal Supremo, la propia Constitución no aborda explícitamente la existencia o el alcance de la inmunidad presidencial.

En su escrito de apelación, el Sr. Trump dijo que había una disposición constitucional que figuraba en el análisis, aunque su argumento es una apuesta arriesgada legal. La disposición, la cláusula de juicio político, dice que los funcionarios impugnados por la Cámara y condenados por el Senado siguen siendo objeto de enjuiciamiento penal.

La disposición dice: "La sentencia en los casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos: Pero la parte condenada será, no obstante, responsable y estará sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo, de acuerdo con la ley".

Todo lo que la cláusula dice en tantas palabras, entonces, es que "la parte condenada" en el Senado todavía puede enfrentarse a un proceso penal. Pero Trump dijo que la cláusula implicaba algo más.

La cláusula "presupone que un presidente que no es condenado no puede ser objeto de enjuiciamiento penal", dijo el escrito de Trump.

Un escrito de amigos del tribunal de ex funcionarios del gobierno dijo que la posición del Sr. Trump tenía "consecuencias amplias y absurdas", señalando que un gran número de funcionarios están sujetos a juicio político.

"Según la interpretación del demandado, el ejecutivo carecería de poder para procesar a todos los funcionarios y ex funcionarios civiles por actos cometidos en el cargo a menos que el Congreso primero los sometiera a juicio político y los condenara. Eso permitiría a innumerables funcionarios eludir la responsabilidad penal".

El Sr. Trump también esgrimió un argumento algo más limitado, pero no por ello menos audaz: "Un presidente que es absuelto por el Senado no puede ser procesado por la conducta absuelta".

El Sr. Trump fue, por supuesto, absuelto en su segundo juicio político, acusado de incitar a la insurrección, cuando 57 senadores votaron en su contra, 10 menos de la mayoría de dos tercios necesaria para condenarle.

La idea de que la absolución del juicio político confirió inmunidad frente a la acusación puede sorprender a algunos de los que absolvieron.

Por ejemplo, el senador Mitch McConnell, líder republicano, que votó a favor de la absolución. Poco después, en un encendido discurso en el pleno del Senado, dijo que el sistema legal aún podía exigir responsabilidades a Trump.

"Tenemos un sistema de justicia penal en este país", dijo McConnell. "Tenemos litigios civiles. Y los ex presidentes no son inmunes a rendir cuentas por ninguno de los dos".

Eso sugiere que la lectura que hace Trump de la cláusula dista mucho de ser obvia, pero el Departamento de Justicia ha dicho que no es del todo inverosímil. En 2000, su Oficina de Asesoría Jurídica publicó un memorando de 46 páginas dedicado precisamente a esta cuestión. Se titulaba "Si un ex presidente puede ser acusado y juzgado por los mismos delitos por los que fue impugnado por la Cámara y absuelto por el Senado".

El argumento de que tales procesos contravienen la Constitución "tiene cierta fuerza", según el memorando, elaborado por Randolph D. Moss, actualmente juez federal. Pero, proseguía, "a pesar de su plausibilidad inicial, esta interpretación de la cláusula de juicio político nos parece en última instancia poco convincente".

Y añadía: "No tenemos conocimiento de ninguna prueba que sugiera que los redactores y ratificadores de la Constitución eligieran la frase 'la parte condenada' con una implicación negativa en mente".

Más fundamentalmente, decía el memorándum, "el juicio político y el enjuiciamiento penal sirven a objetivos totalmente distintos". Los juicios de destitución implican juicios políticos. Los juicios penales implican juicios legales.

En un escrito presentado el sábado, Jack Smith, el abogado especial, escribió que "la absolución en un juicio político del Senado puede reflejar una determinación técnica o de procedimiento más que una conclusión de hecho". El escrito señaló que al menos 31 de los 43 senadores que votaron para absolver al señor Trump en el juicio político dijeron que lo hicieron al menos en parte porque ya no estaba en el cargo y, por lo tanto, no estaba sujeto a la jurisdicción del Senado.

La lectura que hace Trump de la disposición "produciría resultados inverosímilmente perversos", escribió la juez Tanya S. Chutkan, que supervisa su juicio en el Tribunal Federal de Distrito de Washington, en una decisión del mes pasado en la que rechazaba la reclamación de inmunidad absoluta de Trump.

Señaló que la Constitución permite el juicio político para una estrecha gama de delitos - "traición, soborno u otros altos crímenes o delitos menores".

Bajo la lectura del Sr. Trump, el juez Chutkan escribió, "si un presidente comete un delito que no entra en esa categoría limitada, y por lo tanto no podría ser sometido a juicio político y condenado, el presidente nunca podría ser procesado por ese delito."

"Alternativamente", continuó, "si el Congreso no tiene la oportunidad de impugnar o condenar a un presidente en ejercicio - tal vez porque el delito ocurrió cerca del final de su mandato, o se encubre hasta después de que el presidente ha dejado el cargo - el ex presidente de manera similar no podría ser procesado."

Añadió que el indulto del presidente Gerald R. Ford al ex presidente Richard M. Nixon, que dimitió cuando crecían los llamamientos para procesarle por su papel en el escándalo Watergate, habría sido innecesario según la interpretación de Trump.