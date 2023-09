El abrasador calor está contribuyendo a las muertes de migrantes

Jordan Vonderhaar / The New York Times | Don White, agente de la Oficina del Sheriff del condado de Brooks en Texas, camina por un cementerio del condado donde alguna vez fueron enterrados decenas de restos de migrantes no identificados

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- Al realizar un patrullaje entre los arbustos a lo largo de la frontera en el sur de Texas, el ayudante Don White de la Oficina del Sheriff del Condado Brooks hizo una pausa para estudiar algunas botellas vacías de agua, ropa desgarrada y varias huellas indistintas, buscando señales de que los migrantes pudieran haberse perdido bajo el candente sol. Durante el largo verano, las temperaturas se han mantenido durante días en 100 grados o más altas. PUBLICIDAD El calor ha estado afectando a muchos texanos, pero ha sido letal para algunos de los que caminan por la tierra caliente llena de arbustos que utilizan los migrantes para evitar ser detectados por agentes de la Patrulla Fronteriza. “Todo esto es viejo, nadie está en peligro en este momento, por ahora por lo menos”, dijo el ayudante White, señalando las leves huellas en la tierra. Menos personas están cruzando desde México en este año comparado con el año pasado, aunque ya se han registrado más de 500 muertes en el 2023 --- confirmadas por el descubrimiento de cuerpos o restos parciales por el ayudante White y otros como él que han realizado ese sombrío patrullaje. En el 2022, que ha sido uno de los más letales en los últimos años, hubo 853 muertes confirmadas. Rastrear las muertes de migrantes es una ciencia imperfecta. Muchos se ahogan tratando de cruzar el Río Grande, otros sucumben ante las inclementes condiciones del desierto o la falta de agua, sus muertes finalmente son atribuidas a la deshidratación, golpe de calor o hipotermia. El implacable calor de este verano en Texas, además de la humedad sofocante, ha contribuido a muchas de las fatalidades, según han dado a conocer oficiales locales y federales. Grupos como Derechos Humanos del Sur de Texas, que le da seguimiento a los reportes de migrantes desaparecidos, detenidos o encontrados muertos, han registrado una oleada de casos durante la primavera, de 118 casos en marzo hasta el doble tanto en julio como en agosto. La Patrulla Fronteriza ha estado publicando advertencias en las redes sociales. “Las temperaturas extremas han provocado que 45 personas hayan sido rescatadas y 10 hayan muerto debido a condiciones y calor peligrosos”, comentó en X el jefe Jason Owens, director de la agencia. Agregó que sus agentes encontraron 13 migrantes muertos la semana anterior. PUBLICIDAD