Eclipse de Sol evoca tradiciones ancestrales

The New York Times | En el Monumento Nacional Bears Ears, en el sur de Utah, algunas de las directrices a seguir durante el fenómeno son no tocar los artefactos, eliminar las etiquetas digitales de localización al colgar fotos y videos en internet y permanecer en los senderos designados

Este sábado podremos observar en el hemisferio occidental un eclipse anular. La Luna, que se encuentra más alejada de la Tierra que cuando hay un eclipse total, bloqueará gran parte del Sol y solo dejará ver un ardiente halo de luz contra el cielo oscuro. En Estados Unidos, el fenómeno comenzará en Oregón, cruzará la zona del suroeste y luego se alejará por la línea costera de Texas. Luego atravesará la península de Yucatán en México y pasará por Centroamérica; más tarde, llegará a Colombia y cruzará la cuenca del Amazonas, para concluir su recorrido en la costa oriental de Brasil. Miles de turistas ya se desplazan hacia la ruta en que será visible el anillo para poder admirar esta maravilla astronómica, que tendrá una duración aproximada de cuatro minutos en cada punto de su recorrido. Muchos describen los eclipses como experiencias espirituales. Pero existe un lugar en el que las personas no podrán aventurarse a observar el fenómeno: los extensos paisajes desérticos de la reserva del pueblo navajo, cuyos parques tribales en Arizona, Nuevo México y Utah ofrecen hermosos paisajes en los que el público podría observar el “anillo de fuego” celestial. El 15 de septiembre, la autoridad de los navajos a cargo de los parques, Navajo Nation Parks & Recreation, anunció que todos permanecerán cerrados durante el eclipse en honor a sus creencias tradicionales. Caminar en ambos mundos En 2017, cuando un eclipse total de Sol atravesó Estados Unidos, alrededor del 88 por ciento de los adultos estadounidenses observaron el fenómeno de alguna manera. La experiencia fue distinta en la reserva del pueblo navajo. Las escuelas cerraron, a los empleados se les dio una licencia administrativa y se invitó a la comunidad a permanecer en “calma en su hogar y evitar compartir alimentos y agua”, según un comunicado de los líderes de la tribu. Semira Crank, directora de programa “diné” en Bears Ears Partnership, en el área sureste de Utah, aprendió desde niña que no debía ver un eclipse por dos motivos. El primero es práctico: ver el Sol puede dañar los ojos. El otro motivo, según compartió, es que hacerlo puede alterar la armonía espiritual, u “hózhó”, de una persona. “Estas prácticas, nuestras tradiciones, cultura y lengua son muy preciadas para nosotros”, dijo sobre su familia. Eso sí, el pueblo navajo no será la única tribu del suroeste que experimente el eclipse este fin de semana. Al norte de la reserva se encuentra Bears Ears, un monumento nacional de más de 5000 kilómetros cuadrados con cientos de miles de sitios culturales en los que es posible encontrar arte rupestre antiguo, viviendas primitivas en acantilados y monolitos gigantes de color rojizo. Más de 10 comunidades indígenas, entre ellas la tribu hopi y la ute, consideran a Bears Ears como su patria ancestral. Ciclos y presagios En su viaje hacia el sur, el eclipse llegará a la península de Yucatán en México. Esa región está habitada por indígenas mayas, cuya cultura se extendió a otras zonas de México y varios países centroamericanos que también experimentarán el eclipse. Los mayas cuentan con una tradición astronómica bien establecida y, desde hace siglos, han realizado predicciones sobre los ciclos que producen eclipses solares. Históricamente, tanto ellos como otros pueblos indígenas de México y Centroamérica han tenido una interpretación adversa de los eclipses. “En la actualidad, es un espectáculo de la naturaleza, pero en el pasado se interpretaba, tanto en la región maya como en la región del resto de Mesoamérica, como un augurio de algo”, dijo Jesús Galindo Trejo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los mayas de la península de Yucatán, así como los mayas lacandones del área que ahora es Chiapas, asociaban a los eclipses con periodos de destrucción. Eso podía traducirse en épocas de sequía o enfermedad y tener efectos dañinos también en las personas. No obstante, muchos lugares de la península de Yucatán se preparan esta semana para una experiencia más festiva. Funcionarios del Instituto de Cultura y Artes de Campeche invitaron desde a las personas a presenciar el eclipse en Edzná, uno de los yacimientos arqueológicos mayas más populares del estado mexicano. Una gran pantalla en la bóveda celeste Entre los pueblos indígenas del bosque tropical de la Amazonía en Brasil, la astronomía guía la vida diaria. Los nombres de las constelaciones son nombres de plantas y animales, y las fases lunares marcan el mejor momento para recoger los cultivos, ir a pescar o tener hijos. “Antes de acostarme, al atardecer, solía escuchar a mi padre: señalaba hacia el universo, nos hablaba sobre las constelaciones y la fase en que estábamos”, recordó Jaime Diakara, quien es antropólogo. Forma parte del pueblo desano, uno de los más de 22 grupos indígenas que habitan la cuenca del río Negro, una región ubicada en las profundidades de la Amazonía brasileña, por donde pasará el eclipse anular. “Para nosotros, era como un televisor de pantalla enorme que proyectaba muchísimas imágenes de nuestra mitología ancestral”, añadió. Cuando la Luna comience a eclipsar al Sol, es posible que la tribu desana sienta cierto desasosiego. “El hombre blanco cree que un eclipse es algo bellísimo”, dijo Durvalino Kisibi, líder desano y curandero cuyo pueblo, Wãhti Peayeri Buri, está a tres días de distancia en balsa del pueblo más grande de la región. “Pero para nosotros, es de mal agüero”. En las comunidades desana, quienes están pescando o cazando se apresuran a regresar a sus aldeas. Se meten a los niños en las casas y se les dice que cierren las puertas. Los ancianos rodean la larga casa, conocida como maloca, uniendo sus manos en señal de oración. 