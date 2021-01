¿Dónde podemos encontrar la luz?, pregunta una poeta de 22 años

Associated Press

The New York Times

Cuando Amanda Gorman estaba escribiendo su poema inaugural, "The Hill We Climb", enfrentó un desafío diferente a cualquiera de sus predecesores.

Gorman se propuso elaborar un poema optimista y realista, que reflejara las divisiones políticas que han fracturado al país, pero también la promesa de una mayor unidad. Terminó de escribir el poema justo después de que los alborotadores irrumpieran en el Capitolio el 6 de enero.

“No voy a pasar por alto de ninguna manera lo que hemos visto en las últimas semanas y, me atrevo a decir, en los últimos años. Pero lo que realmente aspiro a hacer en el poema es poder usar mis palabras para imaginar una forma en la que nuestro país todavía pueda unirse y todavía pueda sanar”, dijo en una entrevista con The New York Times. "Lo estoy haciendo de una manera que no borra ni descuida las duras verdades con las que creo que Estados Unidos necesita reconciliarse".

A los 22 años, Gorman, que vive en Los Ángeles, es la poeta inaugural más joven en la historia de Estados Unidos. Llamó la atención de la primera dama, Jill Biden, quien la vio recitar un poema en la Biblioteca del Congreso y quedó impresionada por su actuación y su atrevido vestido amarillo (Gorman usó un blazer amarillo brillante en la inauguración).

Para prepararse para su aparición, Gorman, quien tiene un impedimento en el habla, leyó el poema en voz alta una y otra vez, “practicándolo y tratando de que suene en mi boca, pero sin sentirme robótica”, dijo en una entrevista. Las primeras críticas de su actuación fueron entusiastas: en CNN, fue elogiada por resumir "con emoción y hermosa elocuencia la idea de lo que este país estuvo a punto de perder".

Mientras recitaba "The Hill We Climb", bajo la brillante luz del sol, su voz animada y llena de emoción, Gorman describió su pasado como una "chica afroamericana delgada, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera", que puede soñar con ser presidenta un día, "sólo para encontrarse recitando para uno".