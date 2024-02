Donald Trump gana primarias republicanas de Carolina del Sur

Associated Press | The Associated Press declaró a Trump ganador cuando las urnas cerraron en todo el estado a las 7:00 de la tarde

Charleston.- Donald Trump ganó las primarias republicanas de Carolina del Sur hoy, superando a la exembajadora ante la ONU Nikki Haley en su estado natal y consolidando aún más su camino hacia una tercera nominación republicana consecutiva. Trump ha arrasado en todas las contiendas que contaron para los delegados republicanos, con triunfos ya en Iowa, Nueva Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La más reciente victoria del expresidente probablemente aumentará la presión sobre Haley, exembajadora de Trump ante la ONU y gobernadora de Carolina del Sur de 2011 a 2017, para que abandone la contienda. Una revancha general en 2020 entre Trump y el presidente Joe Biden se está volviendo cada vez más inevitable. Haley ha prometido permanecer en la contienda al menos hasta la tanda de primarias del 5 de marzo, conocida como Supermartes, pero no pudo hacer mella en el impulso de Trump en su estado natal a pesar de realizar una gran cantidad de actos de campaña y argumentar que las acusaciones contra Trump lo paralizarán en un duelo con Biden. The Associated Press declaró a Trump ganador cuando las urnas cerraron en todo el estado a las 7:00 de la tarde. La AP basó su resultado de la contienda en un análisis de AP VoteCast, una encuesta exhaustiva a los votantes para las primarias republicanas de Carolina del Sur. La encuesta confirma los resultados de sondeos previos al día de las elecciones que muestran que Trump supera claramente a Haley en todo el estado.