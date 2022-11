Diversos candidatos hacen historia en las elecciones intermedias de EU

The New York Times The New York Times The New York Times

Washington.- El primer miembro de la Generación Z del Congreso. La primera gobernadora abiertamente lesbiana del país. El primer gobernador afroamericano de Maryland. Todos ellos, y más, hicieron historia este martes, saliendo victoriosos de un campo de candidatos que en muchos aspectos era más diverso que en años anteriores, con más mujeres nominadas para gobernadores y legislaturas estatales, más afroamericanos nominados para el Senado y más personas LGBTQ nominadas para la Cámara que nunca. PUBLICIDAD Aquí hay un vistazo a algunos de los "primeros" de las elecciones de mitad de período. Maura Healey, la gobernadora demócrata entrante de Massachusetts, es la primera gobernadora abiertamente lesbiana elegida en cualquier estado. Los votantes eligieron previamente a un hombre gay como gobernador (Jared Polis de Colorado, quien fue reelegido este martes) y una mujer bisexual (Kate Brown de Oregón), ambos demócratas. Antes del martes, ningún estado había elegido mujeres para servir como gobernadora y vicegobernadora al mismo tiempo. Ahora, dos estados lo han hecho: Arkansas, que eligió a dos republicanas, Sarah Huckabee Sanders para gobernadora y Leslie Rutledge para vicegobernadora; y Massachusetts, que eligió a dos demócratas, Healey y Kim Driscoll. Maxwell Alejandro Frost, un demócrata de 25 años que ganó en el décimo distrito del Congreso de Florida, será el primer miembro del Congreso de la Generación Z, cuyos miembros más antiguos nacieron en 1997. (Otro miembro de la Generación Z, Karoline Leavitt, republicana, perdió su carrera en el Primer Distrito Congresional de New Hampshire). Robert García, un demócrata que ganó un escaño en la Cámara de Representantes del Distrito 42 de California, es el primer inmigrante abiertamente homosexual elegido para el Congreso. La familia de García emigró a los Estados Unidos desde Perú cuando él era un niño y no tenía documentos antes de obtener la ciudadanía cuando era un adulto joven. Becca Balint, una demócrata que ganó el escaño general de la Cámara de Representantes de Vermont, es la primera mujer y la primera persona LGBTQ elegida para el Congreso de Vermont, el único estado que nunca antes había enviado a una mujer al Capitolio. Katie Britt, republicana, es la primera mujer electa al Senado de Alabama (Anteriormente, el estado ha sido representado por mujeres que fueron designadas para el cargo). Wes Moore, un demócrata, es el primer gobernador afroamericano de Maryland y solo el tercer gobernador afroamericano elegido desde la Reconstrucción. Aruna Miller es la primera mujer no blanca en ser elegida vicegobernadora allí y la primera mujer asiático-estadounidense elegida para un cargo ejecutivo estatal en Maryland. Kathy Hochul, demócrata, es la primera mujer elegida gobernadora de Nueva York. Ha ocupado el cargo desde el año pasado, cuando ascendió de la vicegobernación después de la renuncia del gobernador Andrew M. Cuomo. Andrea Campbell, una demócrata que ganó la carrera por el cargo de fiscal general de Massachusetts, es la primera mujer afroamericana elegida para un cargo ejecutivo estatal en Massachusetts. Leigh Finke, demócrata, es la primera persona transgénero elegida para la legislatura de Minnesota, y Zooey Zephyr, también demócrata, será la primera legisladora estatal transgénero en Montana. Delia Ramírez, la ganadora demócrata en el Tercer Distrito de Illinois, es la primera mujer hispana electa al Congreso del estado.