Distribución de vacuna estado por estado podría generar confusión: exsecretaria de HHS

Estados Unidos— Dejar los planes de distribución de vacunas completamente en manos de los estados podría generar confusión, dijo el miércoles una exsecretaria de salud y servicios humanos, publicó CNN.

"El enfoque estado por estado es, ya sabes, para poner un buen punto, es bastante loco en lo que a mí respecta", dijo la exsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos Kathleen Sebelius durante un panel en vivo del Aspen Institute. “Deja una ... alta posibilidad de una distribución muy desigual y un tipo de transporte caótico para llegar a los sitios donde se vacuna”.

Sebelius agregó: "No tener una estrategia nacional en todo, desde la comunicación hasta, ya sabes, la protección de la salud, no ha sido realmente muy eficaz, así que espero que cuando obtengamos la vacuna tengamos un marco nacional con una identificación nacional clara". de prioridad ... Sin esa estrategia nacional, me preocupa mucho que pueda parecer, ya conocen el PPE, donde todos los estados estaban peleando con todos los demás estados y peleando con el gobierno federal ".