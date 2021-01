Distribución de dosis pone en problemas al proceso de vacunación en EU

Nueva York— La rápida expansión de las vacunas contra el Covid-19 en las personas mayores de Estados Unidos ha provocado cuellos de botella, fallas del sistema y resentimientos en muchos estados debido a la abrumadora demanda de vacunas.

El Departamento de Salud de Mississippi dejó de aceptar nuevas citas el mismo día que comenzó a aceptarlas debido a un “aumento monumental” de solicitudes. La gente tuvo que esperar horas para reservar vacunas a través de un sitio web estatal o un número gratuito los martes y miércoles, y muchos fueron expulsados del sitio debido a problemas técnicos y tuvieron que comenzar de nuevo.

En California, los condados pidieron más vacunas contra el coronavirus para llegar a millones de personas mayores. Los hospitales de Carolina del Sur se quedaron sin espacios para citas en cuestión de horas. Las líneas telefónicas estaban bloqueadas en Georgia.

Hasta los últimos días, en la mayoría de los lugares de Estados Unidos se les había dado prioridad a los trabajadores de la salud y a los pacientes de hogares de ancianos, aunque la edad mínima varía de un lugar a otro, a los 65, 70 o más.

El jueves, Nueva Jersey amplió sus vacunas a personas de entre 16 y 65 años con ciertas afecciones médicas, incluidos hasta 2 millones de fumadores, que son más propensos a sufrir complicaciones de salud.

Mientras tanto, Estados Unidos registró 3 mil 848 muertes este pasado miércoles, por debajo del máximo histórico de 4 mil 327 el día anterior, según la Universidad Johns Hopkins. El número total de muertos en el país por COVID-19 ha superado los 385 mil.

Más de 11.1 millones de estadounidenses, o más del 3 por ciento de la población de Estados Unidos, han recibido su primera inyección de la vacuna, una ganancia de alrededor de 800 mil desde el día anterior, dijo el jueves el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. El objetivo de inocular entre el 70 y el 85 por ciento de la población para lograr la inmunidad colectiva y conquistar el brote aún está a muchos meses de distancia.

California, que está experimentando un aumento de muertes y hospitalizaciones, había recibido más de 2.4 millones de dosis hasta el lunes, pero solo se había usado un tercio de ellas.

El condado de Los Ángeles, el condado más poblado del país con 10 millones de habitantes, dijo que no podía inyectar inmediatamente a los ancianos porque había inoculado solo a una cuarta parte de sus 800 mil trabajadores de la salud.

"No hemos terminado con nuestros trabajadores de la salud, y en realidad no tenemos suficientes vacunas en este momento para poder hacerlo más rápidamente", dijo la directora de salud pública Barbara Ferrer. "No hemos recibido respuesta del estado sobre la disponibilidad de la vacuna y cómo se distribuirá".