Dispuesto Trump a que le hagan un juicio político

Washington— El presidente Trump dijo que estaría dispuesto a que le hagan un juicio político en el Senado y espera que el representante demócrata Adam Schiff de California, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, pueda ser el primer testigo en declarar acerca del denunciante que provocó la investigación, informó The Wall Street Journal.

Durante una entrevista con “Fox & Friends” Trump dijo que conocía la identidad del denunciante y que también quiere que esa persona testifique.

“Quiero que se haga un juicio”, dijo Trump.

El juicio en el Senado se llevaría a cabo si Trump es destituido en la Cámara. Esa votación aún no ha sido programada, aunque los demócratas esperan que sea en las próximas semanas.

Los comentarios de Trump dejan de manifiesto su interés por quitarle el enfoque a las motivaciones que tuvo para bloquear la ayuda a Ucrania y su interés de que un país extranjero investigara a uno de sus rivales políticos.

Aunque la identidad del denunciante no se ha hecho pública, algunos sitios conservadores en la web y legisladores republicanos han hecho circular el nombre de una persona de la que sospechan que es el denunciante.

Durante las audiencias de la Cámara, Schiff ha bloqueado los esfuerzos que han hecho los republicanos que están haciendo las interrogaciones para obtener detalles acerca de la identidad de esa persona.

Trump también le dijo a Fox News que quería que Hunter Biden declarara en la investigación sobre el juicio político. Además, defendió su decisión de involucrar al ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, en los asuntos de Ucrania porque tiene un historial de “lucha contra los delitos”.