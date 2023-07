Disparan contra multitud en Texas, hay 3 fallecidos

Dallas.- Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando varios hombres dispararon indiscriminadamente contra una multitud de cientos de personas que se habían reunido en un vecindario de Texas, después de un festival en el área, dijeron las autoridades ayer.

Aún no se han realizado arrestos ni se han identificado sospechosos del tiroteo, que ocurrió alrededor de las 11:47 pm del lunes en el vecindario Como en Fort Worth, dijo la policía.

La balacera estalló unas dos horas después de la celebración del Día de la Independencia llamada ComoFest en el barrio históricamente afroamericano. Ese festejo se había realizado en un parque a varias cuadras del lugar donde se efectuaron los disparos.

La Policía dijo el martes que el tiroteo en Horne Street, donde se había reunida una gran multitud, fue “independiente y no relacionado con ComoFest”.

Una escena caótica siguió al ataque cuando las personas intentaron huir a pie y en vehículos al sonar los disparos, según las autoridades.

La Policía informó que los oficiales que llegaron encontraron varias víctimas en un estacionamiento, incluida una que fue declarada muerta en la escena. Otros fueron trasladados a hospitales en ambulancia o vehículos particulares.

Paul Willis, de 18 años, estaba entre los asesinados, dijo su madre, Ka’Desha Weatherly, a The Dallas Morning News. Weatherly le comentó al periódico que después de escuchar lo que sonaron como 100 disparos el lunes por la noche, comenzó a correr por la calle para encontrar a su hijo y sobrinos. Encontró a sus sobrinos pero no a su hijo. Ella dijo que no se había dado cuenta de que había pasado corriendo junto a su cuerpo.

Cynthia Santos, de 22 años, también murió, según la oficina del médico forense del condado de Tarrant, que informó que falleció en un hospital la madrugada del martes.

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, dijo que estaba “devastada” por la noticia del tiroteo. Una de las 11 víctimas es un menor, dijo la Policía.