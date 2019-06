Dirigirá Comisión federal de comercio investigaciones sobre Facebook

Washington.- La Comisión Federal de Comercio dirigirá cualquier investigación antitrust sobre Facebook, de acuerdo con convenio con el que se adjudica al Departamento de Justicia la supervisión de Google, subsidiaria de Alphabet Inc., ahora que el Gobierno se prepara para inspeccionar a fondo a las principales empresas de tecnología en lo relativo a inquietudes referentes a la competencia, publicó The New York Times.

La instancia conocida como FTC por sus siglas en inglés amarró los derechos para iniciar una potencial investigación de Facebook y si éste ha incurrido en prácticas monopólicas ilegales como parte del acuerdo con el cual se autorizó al Departamento de Justicia tomar el timón de una indagatoria sobre Google, según personas familiarizadas con el tema. La FTC y el Departamento de Justicia comparten la autoridad para vigilar la aplicación de las leyes federales antitrust y en ocasiones deben llegar a distribuirse sus jurisdicciones para decidir cuál dependencia atiende cuáles temas.

Se desconoce si la FTC tiene planes a corto plazo para iniciar una investigación formal antitrust de Facebook. El Departamento de Justicia se dispone a realizar indagatorias antitrust sobre Google.