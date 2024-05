Dio Google 20 mmdd a Apple en 2022 por ser motor de búsqueda

Nueva York, EU.- Google pagó 20 mil millones de dólares a Apple solo en 2022 para ser el motor de búsqueda predeterminado en su navegador web Safari, según documentos no redactados que surgieron en vísperas de los argumentos finales de este jueves que concluirán el histórico juicio antimonopolio del Departamento de Justicia.

La enorme suma apareció en un testimonio no sellado del alto ejecutivo de Apple, Eddy Cue, en los primeros días del juicio el otoño pasado y marcó la primera confirmación pública de la cifra, según The New York Post.

Los abogados antimonopolio del Departamento de Justicia han argumentado que Google depende de enormes pagos a Apple y otros socios para garantizar que su motor de búsqueda esté habilitado de forma predeterminada en la mayoría de los dispositivos.

Los federales dicen que tales acuerdos han permitido a Google mantener un monopolio ilegal sobre las búsquedas en línea y una participación de aproximadamente el 90 por ciento del mercado general.

El Departamento de Justicia y Google presentarán sus argumentos finales entre jueves y viernes.

La decisión del juez Amit Mehta sobre si Google ha mantenido un monopolio se espera para finales de este año.

Si Mehta falla contra Google, se llevarán a cabo procedimientos judiciales separados para determinar una solución adecuada.

Google y Apple lucharon para mantener en secreto los detalles de su acuerdo durante el juicio.

Los organismos de control antimonopolio criticaron duramente a Mehta por permitir que partes del juicio, incluido el testimonio de testigos clave como Cue, fueran inicialmente ocultas al público.

Cuando se le preguntó durante el juicio sobre el gasto de Google de miles de millones en acuerdos predeterminados, el director ejecutivo, Sundar Pichai, admitió: "Definitivamente vemos valor".

En noviembre pasado se produjo un error, cuando un testigo de Google reveló accidentalmente que Google paga a Apple una participación del 36 por ciento de los ingresos por publicidad en búsquedas generados a través de Safari.

Se dice que el directivo de Google, John Schmidtlein, "visiblemente se avergonzó" ante el tribunal al admitirlo.

Los federales dijeron que los pagos totales de Google para asegurar acuerdos predeterminados de búsqueda con Apple y otras empresas alcanzaron los 26 mil 300 millones de dólares en 2021.

Los expertos en competencia han planteado varios resultados potenciales si Google pierde el caso, incluida la posible implementación de una "pantalla de elección" que permitiría a los usuarios seleccionar su motor de búsqueda predeterminado preferido o incluso la posible ruptura de la empresa.