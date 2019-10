Dice Trump no conocer a colaboradores ucranianos de Giuliani

Washington— Para Lev Parnas e Igor Fruman, convertirse en donadores republicanos no les tomó mucho tiempo, publicó CNN.

Sin que tuvieran un récord de donaciones políticas antes de febrero del 2018, los dos hombres empezaron a posar en fotografías con el presidente Donald Trump y se reunieron para desayunar con el hijo del presidente a unos meses de sus primeras donaciones a las campañas del Partido Republicano.

Fiscales federales dieron a conocer este jueves que esas donaciones en realidad fueron hechas por extranjeros --- y que Parnas y Fruman ilegalmente canalizaron los fondos a través de una empresa que pretendía ocultar sus orígenes.

Aunque antes de eso, Parnas y Fruman parecieron disfrutar de los frutos de sus esfuerzos, conviviendo con poderosos políticos y dando por lo menos la impresión de que eran cercanos al presidente.

Este jueves, Trump reconoció que se tomó una foto con los dos hombres que ya fueron arrestados. Sin embargo, dijo que no los conocía y que no tuvo nada que ver con sus supuestos delitos.