Dice exasesor de Trump que promovió golpes de Estado

Washington.— John Bolton, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Trump, dijo que ayudó a planear intentos de golpe de Estado en países extranjeros.

Bolton hizo los comentarios a CNN después de la audiencia del día en el Congreso sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. Los legisladores del panel acusaron al expresidente Donald Trump de incitar a la violencia en un último intento por permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2020.

Sin embargo, hablando con el presentador de CNN, Jake Tapper, Bolton sugirió que Trump no era lo suficientemente competente como para llevar a cabo un “golpe de Estado cuidadosamente planeado”, y luego agregó: “Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero ya sabes (en) otros lugares, requiere mucho trabajo. Y eso no es lo que él (Trump) hizo”.

Tapper le preguntó a Bolton a qué intentos se refería.

“No voy a entrar en detalles”, dijo Bolton, antes de mencionar a Venezuela. “Resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente y fracas”, dijo.

En 2019, Bolton, como asesor de seguridad nacional, apoyó públicamente el llamado del líder de la Oposición venezolana, Juan Guaidó, para que los militares respaldaran su esfuerzo por derrocar al Presidente socialista Nicolás Maduro, argumentando que la reelección de Maduro fue ilegítima. Al final, Maduro se mantuvo en el poder.

“Siento que hay otras cosas que no me estás diciendo (más allá de Venezuela)”, dijo el presentador de CNN, lo que provocó una respuesta de Bolton: “Estoy seguro de que las hay”.

Muchos expertos en política exterior han criticado a lo largo de los años la historia de intervenciones de Washington en otros países, desde su papel en el derrocamiento en 1953 del entonces Primer Ministro nacionalista iraní Mohammad Mosaddegh y la guerra de Vietnam, hasta sus invasiones de Irak y Afganistán este siglo.