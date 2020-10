Dice Biden que 'no le sorprendió' que Trump se infectara de coronavirus

Estados Unidos— Joe Biden dijo el lunes en el ayuntamiento de NBC News que no le sorprendía que el presidente Donald Trump estuviera infectado con coronavirus, publicó CNN.

"Francamente, no me sorprendió", dijo Biden a Lester Holt de NBC. “Durante los últimos tres meses, tres veces a la semana, hablo por teléfono y en Zoom con algunos de los principales inmunólogos del país, y ellos revisan todo lo que está sucediendo. Y entonces la idea de que Covid no se propaga en las proximidades cuando no tienes una máscara puesta, cuando no estás bailando socialmente, cuando hay grandes grupos de personas, cuando estás adentro en particular e incluso cuando estás afuera. , eso no es sorprendente ", dijo Biden.

Biden señaló que más de 210 mil personas en los Estados Unidos han muerto de coronavirus y dijo que “la expectativa es que si nada cambia, tendremos otros 200 mil muertos para fin de año. Son 400 mil muertos, Dios no lo quiera si eso sucede. Eso es más de lo que murieron en un año en Estados Unidos que en cuatro años en la Segunda Guerra Mundial ".