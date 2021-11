Día de Acción de Gracias costará más este año

The New York Times The New York Times

Estados Unidos.— Samantha Martin, una madre soltera que compra antes del Día de Acción de Gracias, lamentó cómo el aumento de los precios de la gasolina y los comestibles se ha comido el aumento que obtuvo este año como gerente de McDonald's. La gasolina "está fuera de control", dijo Martin mientras devolvía un carrito de compras en un mercado de descuento de Aldi en Auburn Hills, un suburbio de Detroit, para cobrar un depósito de 25 centavos. Su llenado más reciente fue de 3.59 dólares el galón, aproximadamente 1 dólar más que el precio en la primavera. Su aumento, de 14 a 16 dólares la hora, fue "bastante bueno, pero todavía es muy difícil de manejar", dijo Martin. "Obtuve un aumento solo para que suba el gas, y a eso se destinó mi aumento". Martin, de 35 años, una política independiente, no culpa a ninguno de los partidos por la inflación, pero en una temporada de descontento, su desaprobación recayó más fuertemente en los demócratas que dirigen Washington. Votó por el presidente Biden, pero está decepcionada con él y su partido. "Creo que probablemente le daría una oportunidad a alguien más", dijo. Mientras los estadounidenses viajan esta semana para asistir a reuniones familiares, los mayores costos de conducción y una de las comidas más caras del año han alarmado a los demócratas, que temen que la inflación pueda alterar sus perspectivas electorales en las elecciones intermedias. Los republicanos confían cada vez más en que un aumento del costo de vida, el problema fundamental de la mesa de la cocina, será el factor más destacado para generar una ola republicana en 2022. La aprobación de los demócratas de la ley de infraestructura de 1 billón de dólares y, en la Cámara, de una red de seguridad social y un proyecto de ley climáticos de 2.2 billones de dólares, prometen inversiones únicas en una generación que los candidatos demócratas planean aprovechar el próximo año. Pero, a pesar del aumento de los salarios y la caída del desempleo, los demócratas también corren el peligro de ser barridos en un entorno político hostil formado en gran parte por la inflación más alta en 30 años, que ha desafiado las predicciones iniciales de que sería de corta duración apenas el país saliera de la pandemia.