Devolverá EU a familias centroamericanas

Washington— Estados Unidos pondrá fin a partir de la próxima semana a la política de "captura y liberación" ("catch and release", en inglés) de las familias centroamericanas indocumentadas que crucen la frontera sur y las devolverá a México o a sus lugares de origen.

"Con algunas excepciones humanitarias y médicas, el DHS (siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional) ya no liberará unidades familiares de las estaciones de la Patrulla Fronteriza en el interior (del país)", señaló la dependencia en un comunicado.

Las autoridades definen unidades familiares o familias a individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal.

El DHS indicó que esto busca mitigar los vacíos legales que actúan como un factor de atracción para las familias indocumentadas que atraviesan la frontera.

En la actualidad, muchas familias indocumentadas son dejadas en libertad en territorio estadounidense, luego de cruzar la frontera sur sin papeles y entregarse a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo.

Según la nota del DHS, si las familias migrantes no expresan temor a regresar serán devueltas rápidamente a su país de origen.

En el caso de que manifiesten temor, serán enviadas a México según los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM).

La política estadounidense de PPM permite a Estados Unidos devolver a México a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo, sin importar de dónde provengan, para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EU, un proceso que puede durar años.

Según el DHS, las detenciones en la frontera con México han alcanzado niveles récord este año.

El pasado 9 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) informó que 50 mil 693 personas fueron detenidas en la frontera sur en agosto frente a las 71 mil 982 de julio pasado.

De ese total, 25 mil 57 conformaban una familia, mientras que las detenciones de adultos solos sumaron 21 mil 907 en agosto y las de menores no acompañados tres mil 729.

En mayo, el total de detenidos y no admitidos ascendió a 144 mil 255, cifra que superó las estadísticas mensuales de los últimos cinco años.

En ese mes, fueron arrestadas 84 mil 490 familias.