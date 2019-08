Detienen a hombre armado en Walmart de Misuri

Misuri— Un hombre con un rifle cargado y 100 rondas de municiones entró el jueves por la tarde en un Walmart en Springfield, Missouri, alarmando a los compradores antes de ser detenido por un bombero armado fuera de servicio y arrestado por la policía, según las autoridades y el local. Medios de comunicación.

No se dispararon tiros, y no estaba claro lo que el hombre, que tiene alrededor de 20 años y cuyo nombre no fue revelado de inmediato, planeaba hacer dentro de la tienda, dijo el teniente Mike Lucas, del Departamento de Policía de Springfield.

El teniente Lucas le dijo a The Springfield News-Leader que el hombre tenía la intención de "causar el caos". En un comunicado enviado por correo electrónico, el Departamento de Policía dijo: "Estamos trabajando para determinar sus motivos".

"Nadie resultó herido, afortunadamente", dijo el teniente Lucas a los periodistas en la escena. "Es una situación realmente aterradora y peligrosa que afortunadamente se resolvió, y todos se van a casa esta noche".

El episodio se produjo cinco días después de que 22 personas fueron asesinadas en un Walmart en El Paso. Las autoridades arrestaron a un hombre blanco que, según dijeron, advirtió de una "invasión hispana" en un informe de cuatro páginas publicado en línea minutos antes del tiroteo.

El teniente Lucas le dijo a The News-Leader que el hombre del Missouri Walmart llevaba un chaleco antibalas. El hombre fue arrestado en el estacionamiento después de que salió de la tienda y el bombero lo detuvo a punta de pistola, dijo el teniente Lucas.

El teniente Lucas dijo que la policía investigaría las cuentas de redes sociales del hombre para tratar de determinar su intención. Dijo que cientos de cámaras dentro de Walmart también ayudarían a describir lo que sucedió el jueves.

Un día después del tiroteo en El Paso, un hombre fue arrestado en Florida después de que amenazó con disparar una tienda Walmart en Gibsonton, un suburbio de Tampa, según The Associated Press.

Walmart, el minorista más grande del mundo, tiene más de 4,000 tiendas en todo Estados Unidos. En parte debido a su ubicuidad, las tiendas se han convertido regularmente en escenas del crimen.

El tiroteo en El Paso ha provocado un renovado escrutinio de la seguridad de las tiendas. También ha planteado preguntas sobre las políticas de armas de los minoristas. Unos 40 empleados organizaron una protesta en San Bruno, California, el miércoles por la venta de armas, informó The Washington Post.

"La gente puede expresar su punto de vista y lo respetamos", dijo Randy Hargrove, portavoz de Walmart. "Hay caminos más constructivos para que los asociados ofrezcan comentarios, como correos electrónicos o conversaciones de liderazgo".