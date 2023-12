Deterioran tensiones entre EU y China lazos académicos

Washington.- En la década de 1980, Fu Xiangdong era un joven chino estudiante de virología que llegó a Estados Unidos para estudiar bioquímica. Más de tres décadas después, tenía una prestigiosa cátedra en California y realizaba prometedoras investigaciones sobre la enfermedad de Parkinson.

Pero ahora Fu investiga en una universidad china. Su carrera en EU descarriló cuando las relaciones entre EU y China se deterioraron, poniendo sus colaboraciones con una universidad china bajo escrutinio. Acabó dimitiendo.

La historia de Fu refleja el auge y declive de la colaboración académica entre Estados Unidos y China.

A partir de 1978, esta cooperación se extendió durante décadas, en gran medida aislada de las fluctuaciones de las relaciones entre ambos países. En la actualidad, está en declive, ya que Washington considera a Pekín un rival estratégico y crece el temor al espionaje chino. El número de estudiantes chinos en Estados Unidos ha disminuido y la colaboración en investigación entre ambos países se está reduciendo. Los académicos rehúyen posibles proyectos sobre China por temor a que errores aparentemente menores acaben con sus carreras.

Este declive no sólo perjudica a estudiantes e investigadores. Los analistas afirman que socavará la competitividad estadounidense y debilitará los esfuerzos mundiales para abordar los problemas de salud. Las colaboraciones anteriores han dado lugar a avances significativos, por ejemplo en la vigilancia de la gripe y el desarrollo de vacunas.

"Eso ha sido realmente perjudicial para la ciencia estadounidense", dijo Deborah Seligsohn, ex diplomática estadounidense en Pekín y ahora politóloga en la Universidad de Villanova. "Estamos produciendo menos ciencia debido a esta caída".

Para algunos, dado el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, la perspectiva de los avances científicos debe pasar a un segundo plano frente a las preocupaciones por la seguridad. En su opinión, esta cooperación ayuda a China dándole acceso a información comercial, de defensa y tecnológica sensible. También temen que el gobierno chino utilice su presencia en las universidades estadounidenses para vigilar y acosar a los disidentes.

Esas preocupaciones fueron el núcleo de la Iniciativa China, un programa iniciado en 2018 por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump para descubrir actos de espionaje económico. Si bien no logró atrapar a ningún espía, el esfuerzo tuvo un impacto en los investigadores de las escuelas estadounidenses.

Bajo la iniciativa, Gang Chen, profesor de ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue acusado en 2021 de ocultar vínculos con el gobierno chino. Finalmente, los fiscales retiraron todos los cargos, pero Chen perdió su grupo de investigación. Dijo que su familia lo pasó mal y aún no se ha recuperado.

Chen dijo que investigaciones y procesamientos erróneos como el suyo "están expulsando talentos".

"Eso va a perjudicar a la empresa científica estadounidense, va a perjudicar a la competitividad de Estados Unidos", dijo.

La administración Biden puso fin a la Iniciativa China en 2022, pero existen otras iniciativas dirigidas a académicos con conexiones chinas.

En Florida, una ley estatal destinada a frenar las influencias de países extranjeros ha suscitado la preocupación de que los estudiantes procedentes de China puedan tener prohibido el acceso a los laboratorios de las universidades públicas del estado.

Este mes, un grupo de senadores republicanos expresó su preocupación por la influencia de Pekín en los campus estadounidenses a través de grupos de estudiantes e instó al Departamento de Justicia a determinar si dichos grupos deberían registrarse como agentes extranjeros.

Miles Yu, director del China Center del Hudson Institute, afirmó que Pekín ha explotado la educación superior y los institutos de investigación estadounidenses para modernizar su economía y su ejército.

"Desde hace algún tiempo, por razones culturales y de interés propio, muchas personas tienen una doble lealtad, pensando erróneamente que está bien servir a los intereses tanto de Estados Unidos como de China", dijo Yu.

El Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre Estados Unidos y China -el primer gran pacto entre ambos países, firmado en 1979- iba a expirar este año. En agosto, el Congreso prorrogó el acuerdo seis meses, pero su futuro también pende de un hilo.

Si hay un nuevo acuerdo, debe tener en cuenta los nuevos avances en ciencia y tecnología, dijo recientemente Nicholas Burns, embajador de Estados Unidos en China.

Solo había 700 estudiantes estadounidenses estudiando en China, dijo Burns, en comparación con casi 300 mil estudiantes chinos en los EU, que ha bajado de un pico de alrededor de 372 mil en 2019-2020.

En octubre, casi todos los Institutos Confucio, un programa de lengua y cultura chinas respaldado por Pekín, habían cerrado en los campus universitarios estadounidenses. Su número cayó de alrededor de 100 en 2019 a menos de cinco ahora, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Salud inició en 2018 una investigación sobre los vínculos con el extranjero pidiendo a docenas de instituciones estadounidenses que investigaran si sus profesores podrían haber violado las políticas relativas al uso de dinero federal, normalmente en casos relacionados con asociaciones con instituciones chinas.

En el caso de Fu, entonces profesor de la Universidad de California en San Diego, sus vínculos con la Universidad de Wuhan fueron el foco de la investigación de los NIH. Fu insistió en que el dinero federal nunca se utilizó para trabajar allí, según el noticiario local La Jolla Light, pero la universidad falló en su contra.

En un caso de la Iniciativa China, Charles Lieber, ex catedrático de Química y Biología Química de la Universidad de Harvard, fue declarado culpable en diciembre de 2021 de mentir al gobierno federal sobre sus afiliaciones con una universidad china y un programa de captación de talentos del gobierno chino.

Chen, profesor del MIT, dijo que las colaboraciones, antes alentadas, se volvieron de repente problemáticas. Las normas de divulgación no estaban claras y, en muchos casos, estas colaboraciones habían sido elogiadas.

"Muy pocas personas del público en general entienden que la mayoría de las universidades estadounidenses, incluido el MIT, no llevan a cabo proyectos de investigación secretos en el campus", dijo Chen. "Nuestro objetivo es publicar los resultados de nuestras investigaciones".

Las investigaciones han tenido efectos negativos en los campus universitarios. "La gente tiene tanto miedo de que, si marcas la casilla equivocada, te puedan acusar de mentir al gobierno", dijo Chen.

En junio, un estudio académico publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences afirmó que la Iniciativa China probablemente ha provocado un miedo y una ansiedad generalizados entre los científicos de ascendencia china.

El estudio, en el que se encuestó a mil 304 científicos de ascendencia china empleados por universidades estadounidenses, mostró que muchos se planteaban abandonar Estados Unidos o dejar de solicitar subvenciones federales, escribieron los investigadores.

Un análisis de los artículos de investigación en la base de datos PubMed mostró que, a partir de 2021, los científicos estadounidenses seguían escribiendo más artículos con científicos de China que de cualquier otro país, pero aquellos con un historial de colaboración con China experimentaron un descenso en la productividad de la investigación después de 2019, poco después de que comenzara la investigación de los NIH.

El estudio, que se publicará en la revista PNAS a finales de año, encontró que el impacto de los académicos con sede en Estados Unidos en colaboración con China, medido por citas, cayó un 10%.

"La investigación de los NIH tiene un efecto desalentador sobre la ciencia", afirma Ruixue Jia, investigador principal del estudio. "Mientras los investigadores intentaban terminar los proyectos de cooperación existentes, no estaban dispuestos a empezar otros nuevos, y los resultados podrían empeorar. Ambos países han salido perjudicados".

Tres meses después de que Fu dimitiera de la escuela californiana, su nombre apareció en la página web de la Universidad de Westlake, una universidad privada de investigación de la ciudad china de Hangzhou. En Westlake, Fu dirige un laboratorio para abordar cuestiones de biología del ARN y medicina regenerativa.

En agosto, a Fu se le unió Guan Kunliang, un compañero científico de San Diego, que también fue investigado. A Guan se le prohibió solicitar subvenciones de los NIH durante dos años. Guan no perdió su trabajo, pero su laboratorio se redujo. Ahora está reconstruyendo un laboratorio de biología celular molecular en Westlake.

Li Chenjian, ex vicerrector de la Universidad de Pekín, dijo que la pérdida de talento para China es una cuestión complicada y que la preocupación podría ser exagerada porque Estados Unidos sigue siendo el lugar al que acuden los mejores cerebros del mundo y tiene un exceso de talento.

Más del 87% de los estudiantes chinos que obtuvieron su doctorado en EU tenían previsto quedarse en el país entre 2005 y 2015, según la National Science Foundation. El porcentaje bajó al 73,9 en 2021, pero subió al 76,7 en 2022, por encima de la media del 74,3% de todos los estudiantes extranjeros que habían obtenido doctorados de investigación en EU.

Rao Yi, un destacado neurobiólogo que regresó a China desde EU en 2007, dijo que las políticas estadounidenses relacionadas con la Iniciativa China eran "moralmente erróneas".

"Veremos cuánto tardan el gobierno de Estados Unidos y sus científicos moralmente rectos en corregir tales errores y volver a ver el panorama general del desarrollo humano, más allá de la mezquindad y la miopía", afirmó. "A lo largo de la historia, siempre son los gobiernos moralmente corruptos los que propugnan el bloqueo de la comunicación científica y la persecución de los científicos".