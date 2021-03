Detecta FBI contacto entre miembro de Proud Boys y colaborador de Trump

The New York Times

Washington— Un miembro de los Proud Boys, un grupo nacionalista de extrema derecha, estuvo en comunicación con una persona asociada a la Casa Blanca días antes del ataque del 6 de enero al Capitolio, de acuerdo a un oficial que aplica la ley que fue informado sobre la investigación.

La información sobre el lugar, celular y registro de llamadas reveló una comunicación que vincula a un miembro de los Proud Boys con la Casa Blanca de Trump, dijo el oficial. El FBI no ha determinado de qué hablaron, y el oficial no ha revelado los nombres de cada uno de ellos.

La conexión revelada por la información de comunicaciones ocurre mientras el FBI intensifica su investigación sobre los contactos que hubo entre los extremistas de extrema derecha, los colaboradores de la Casa Blanca de Trump y los miembros conservadores del Congreso días antes del ataque.

La misma información no reveló ninguna evidencia de comunicaciones entre los manifestantes y miembros del Congreso durante el letal ataque, dijo el oficial. Eso anula los alegatos de los demócratas de que algunos legisladores republicanos fueron participantes activos ese día.

Por otra parte, Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, le comentó a The New York Times este viernes que le llamó a Roger J. Stone, un cercano colaborador del ex presidente Donald Trump, mientras estuvo en una protesta frente a la casa del senador republicano Marco Rubio de Florida.

Durante la protesta, que ocurrió días antes del ataque al Capitolio, puso a Stone en su altavoz del teléfono para que se dirigiera a los que estaba allí reunidos.

El oficial dijo que no fue la comunicación entre Tarrio y Stone lo que está siendo escudriñado, y que la llamada que hizo frente a la casa de Rubio fue por una cuestión diferente.

El que dos miembros del grupo tuvieran comunicación con gente asociada a la Casa Blanca deja de manifiesto el acceso que se tuvo con grupos violentos de extremistas como los Proud Boys por la Casa Blanca y personas cercanas al expresidente.