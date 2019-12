Detalla Giuliani lo que Trump sabía sobre expulsión de embajadora en Ucrania

Washington.- Rudolph W. Giuliani dijo el lunes que le proporcionó al presidente Trump información detallada este año sobre cómo la embajadora de Estados Unidos en Ucrania estaba, en opinión de Giuliani, impidiendo investigaciones que podrían beneficiar a Trump, poniendo en marcha la destitución de la diplomática de su cargo.

En una entrevista, Giuliani, el abogado personal del presidente, describió cómo informó al presidente “un par de veces” relatos sobre cómo la embajadora, Marie L. Yovanovitch, había frustrado los esfuerzos que podrían ser políticamente útiles para Trump. Incluyeron investigaciones en torno al exvicepresidente Joseph R. Biden Jr. y ucranianos que difundieron documentos que dañaron la campaña del 2016 de Trump.

El presidente a su vez puso a Giuliani en contacto con el Secretario de Estado Mike Pompeo, quien solicitó más información, dijo Giuliani. En cuestión de semanas, Yovanovitch fue destituida como embajadora a finales de abril y se le dijo que Trump había perdido la confianza en ella.

Las circunstancias de la expulsión de Yovanovitch después de una campaña de desprestigio diseñada en parte por Giuliani se documentaron durante el testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, donde ella fue un testigo clave en los procedimientos de juicio político contra Trump. Giuliani no ha ocultado su papel en señalarle a Trump las inquietudes en torno Yovanovitch.

Pero el relato de Giuliani, en una entrevista con The New York Times el lunes por la noche, proporcionó detalles adicionales sobre el conocimiento y la participación del presidente en un elemento de la campaña de presión contra Ucrania.