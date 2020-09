Desvía Trump preguntas sobre impuestos

The New York Times

Washington— La revelación de que el presidente Donald Trump pagó pocos o ningunos impuestos federales sobre ingresos durante años, incluyendo mientras ha estado en la Casa Blanca, convulsionó la campaña presidencial este lunes, a tan sólo cinco semanas del Día de la Elección y de inmediato tambaleó la ecuación y lo que estará en juego en el primer debate que se llevará a cabo el martes por la noche.

Aunque Trump trató de desviar la noticia acerca de sus impuestos, y sus aliados republicanos generalmente se han mantenido en silencio, los demócratas arremetieron y el ex vicepresidente Joseph R. Biden, el candidato presidencial del partido, publicaron un video haciendo notar que el presidente pagó menos en impuestos sobre ingresos que los estadounidenses comunes como los maestros, bomberos y enfermeras.

El reporte de The New York Times, que fue publicado en línea el domingo por la tarde y en el periódico impreso este lunes, reveló que Trump no ha pagado los impuestos federales sobre ingresos en 11 de los 18 años que fueron examinados y sólo desembolsó 750 dólares en el 2016 por ese concepto, el año en que ganó la presidencia, y 750 dólares en el 2017, que fue el primer año de su mandato.

Trump pagó más de 70 mil dólares para estilizar su cabello durante su programa de “El Aprendiz” y recolectó 72.9 millones de dólares en reembolsos que fueron cuestionados por los auditores del IRS.

El mandatario debe cientos de millones de dólares que deberá pagar en los próximos cuatro años.

La información fiscal que fue analizada por The Times, que fue proporcionada por fuentes que tuvieron acceso legal a la misma, achica la imagen de un exitoso empresario que desde hace tiempo ha sido proyectada por Trump mientras reportaba pérdidas expansivas y crónicas de muchas de sus famosas propiedades como sus campos de golf en Florida y Europa y su hotel en Washington --- pérdidas que usó para reducir o eliminar sus responsabilidades fiscales.