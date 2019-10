Destruye Dick's Sporting Goods armas valoradas en 5 mdd

Nueva York— Edward W. Stack, director general de Dick’s Sporting Goods, dio a conocer en una entrevista que concedió esta semana que su empresa había destruido rifles semiautomáticos estilo militar con valor de más de 5 millones de dólares y estaba considerando si seguirá vendiendo o no armas en sus más de 720 tiendas.

Stack habló con el programa Sundady Morning de CBS para promocionar su nuevo libro titulado “Así es Como Jugamos este Juego”.

“Muchas personas me han dicho, “Si hacemos lo que tú quieres hacer, eso no va a detener las masacres”, le comentó Stack a CBS.

“Mi respuesta es: “Tal vez estén en lo cierto que no las detendrá. ¿Pero si hacemos eso y salvamos una vida, no creen que valdrá la pena?”.

Stack comentó que él y su esposa Donna, han estado sopesando las consecuencias morales de vender armas de fuego AR-15 y otras armas estilo militar desde febrero del 2018, cuando ocurrió la masacre en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Fla., ya que se enteraron que el responsable compró su arma en Dick’s.