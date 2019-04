Despunta Sanders como favorito para 2020

Iowa— El senador de Vermont, Bernie Sanders, está callando a los críticos que cuestionaron si podría recuperar la energía de su nueva campaña 2016, sobrepasando a sus rivales en la recaudación de fondos y estableciéndose como un líder indiscutible para la nominación presidencial demócrata.

Menos de dos meses después de su segunda candidatura a la Casa Blanca, ningún otro candidato declarado en el atestado campo demócrata ha acumulado tantas ventajas: un cofre de guerra de 28 millones de dólares, una base de votantes leales y entusiastas y un conjunto de objetivos políticos claramente definidos.

Eso coloca a Sanders en una base marcadamente diferente a la de su primera carrera en la Casa Blanca, lo que crea nuevos desafíos para un candidato cuyos partidarios disfrutan de su papel como un perdedor y un forastero.

Ahora tiene el peso de las altas expectativas y enfrentará un mayor escrutinio sobre todo, desde el costo y la viabilidad de sus propuestas de políticas financiadas por el Gobierno hasta sus declaraciones de impuestos, que aún no ha divulgado. Inicialmente culpó a los "problemas mecánicos" por la demora, y su campaña ahora dice que quiere esperar hasta después de la fecha límite de presentación de impuestos del 15 de abril para cumplir su promesa de entregar una década de devoluciones.

Sanders ha abrazado en gran medida su nuevo estatus de favorito. Más que cualquier otro candidato, él hace comparaciones explícitas con el Presidente Donald Trump en sus comentarios de campaña, previendo su acercamiento a una elección general de cara a cara con el republicano actual.

Detrás de escena, Sanders también está desarrollando una operación de campaña más amplia y diversa, respondiendo a las críticas de que su organización de 2016 era demasiado blanca y masculina. Los funcionarios de la campaña dicen que el personal de la campaña de 2020, aproximadamente 100 personas y en crecimiento, es mayoritariamente femenino y el 40 por ciento son de personas de color.

Sin embargo, el mensaje y el estilo de Sanders no han cambiado desde 2016, cuando sorprendió a muchos demócratas al enfrentar un formidable desafío a Hillary Clinton y superarla en más de 20 elecciones primarias.

Después de aceptar brevemente las sugerencias de sus asesores de que revelara más sobre su educación y antecedentes personales, Sanders regresó a su zona de confort: pronunció largos discursos de campaña con las mismas prescripciones de políticas en las que hizo campaña durante la campaña de 2016. En Davenport, Iowa, el viernes por la noche, Sanders dedicó 63 minutos a exponer sus opiniones sobre la atención médica, la reforma de la justicia penal y la desigualdad económica.

"Con su ayuda, vamos a completar lo que empezamos aquí'', dijo Sanders a la multitud de mil 200 personas, refiriéndose a su relación virtual con Clinton en los caucus de 2016 en Iowa.

El enfoque de Sanders subraya su creencia de que su éxito en 2016 no fue una casualidad o simplemente una función de ser la mejor alternativa a Clinton. Sus asesores argumentan que el mensaje económico populista que Sanders ha abrazado durante años, a menudo en la oscuridad, ahora ha sido aceptado no sólo por una gran cantidad de rivales demócratas, sino también por Trump.

"Donald Trump hizo campaña en términos económicos como el falso Bernie Sanders. Estaba tomando su lenguaje y vendiéndolo al pueblo estadounidense'', dijo Faiz Shakir, gerente de campaña de Sanders. "¿Y ahora cómo derrotas al falso Bernie Sanders? Lo derrotas con el verdadero Bernie Sanders''.

Sanders le debe algo de su rápido comienzo al hecho de que nunca dejó de postularse para la presidencia después de la campaña de 2016. Nuestra revolución, el grupo político que Sanders lanzó después de la campaña, ha recopilado información sobre los votantes y ha realizado eventos en los estados de votación anticipada desde la última elección. Sanders también participó activamente en las parciales de 2018, brindando su apoyo a los candidatos demócratas progresistas en todo el país, aunque muchos fueron derrotados.

"Pasó 2018 levantando progresistas en todo el país'', dijo Rebecca Katz, una consultora demócrata progresista. "A pesar de que muchos de ellos no ganaron, fue apreciado, fue un movimiento de construcción y fue un cálculo diferente al que la mayoría de los políticos hacen''.

A pesar de su fuerte lanzamiento, la posición actual de Sanders en el campo demócrata no es del todo envidiable. Las elecciones primarias presidenciales son largas y turbulentas, y las elecciones pasadas subrayan la cantidad de candidatos que han sido eliminados antes de que se emitan los primeros votos. El ex Vicepresidente Joe Biden ha señalado que su esperada campaña presidencial serviría como un chequeo centrista en la política progresista de Sanders.

Y aunque la recaudación de fondos del primer trimestre de Sanders por 18 millones superó con creces al resto del campo demócrata, algunas campañas rivales dieron un suspiro de alivio, habiendo anticipado que el senador de Vermont lograría 20 millones de dólares o más.

"Lo hizo muy bien. Podría haberlo hecho mejor'', dijo Mo Elleithee, quien asesoró la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2008 y ahora dirige el Instituto de Política y Servicio Público de la Universidad de Georgetown.

Sanders también tiene que demostrar que puede superar algunas de las mismas vulnerabilidades que contribuyeron a su derrota en 2016.

El principal de ellos será reforzar su posición ante los votantes negros, uno de los grupos más importantes en la política demócrata. Los votantes negros se alinearon abrumadoramente con Clinton en 2016, deteniendo el impulso de Sanders cuando el concurso se mudó a estados más diversos. Perdió la primaria de Carolina del Sur por 48 puntos.

Algunos de los principales asesores de Sanders descartan la idea de que enfrentará problemas similares en 2020, señalando que ha pasado tiempo construyendo relaciones con líderes negros en Carolina del Sur y otros estados del sur. También ha agudizado su mensaje de campaña sobre cuestiones de justicia penal y desigualdad racial.

"Entiendo que mucha gente tomó muchas cosas de los resultados de Carolina del Sur'', dijo Shakir. "Vamos a continuar en la corte y abordar estos problemas directamente, pero estamos operando con mucha confianza de que este será un grupo demográfico particular que apoyará a Bernie Sanders al final del día''.

Quizás el mayor desafío de Sanders es superar el escepticismo entre los votantes que pueden ser parciales a su enfoque en la desigualdad económica, pero temen que la nominación de un autodenominado socialista democrático de 77 años pondría a los demócratas en una posición débil frente a Trump en las elecciones generales.

"Eso es algo que me asusta de él", dijo Gwen Hobson, una votante demócrata de 70 años, que asistió a la manifestación de Sanders el viernes en Davenport.

Sin embargo, algunos de los partidarios de Sanders desde hace mucho tiempo dicen que su entusiasmo por él es inquebrantable. El viernes en Davenport, varios votantes se pusieron camisetas descoloridas de la campaña de Sanders en 2016. Melita Tunnicliff, de 57 años, llevaba un botón que compró durante la campaña con la foto de Sanders y la frase "No está en venta". Cuando le preguntaron si estaba abierta a otros candidatos demócratas en esta ocasión, Tunnicliff negó con la cabeza.

"He estado esperando a Bernie'', dijo.